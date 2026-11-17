Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Російські атаки на енергетичну інфраструктуру України підвищують ризик ядерної аварії цієї зими. Через можливі перебої з електропостачанням атомним електростанціям може бути складніше забезпечувати охолодження ядерного палива

Про це повідомляє Reuters із посиланням на спільну заяву європейських організацій у сфері ядерної та радіаційної безпеки, передає RegioNews.

Фахівці пояснюють, що стабільне зовнішнє електроживлення необхідне для безпечної роботи систем охолодження на АЕС. У разі масштабного знеструмлення може виникнути загроза перегрівання ядерного палива, його розплавлення та викиду радіоактивних речовин.

Із закликом до Росії припинити удари по українській енергетичній інфраструктурі виступили три організації:

HERCA – Асоціація керівників європейських органів із радіаційного захисту та безпеки,

WENRA – Асоціація ядерних регуляторів Західної Європи,

NORA – об'єднання керівників північних органів радіаційної безпеки.

Ці організації представляють 38 країн, зокрема всі держави Євросоюзу, США, Велику Британію, Канаду та Японію.

"Разом ми висловлюємо глибоку стурбованість зростанням ризиків для ядерної безпеки, що виникають унаслідок війни Росії проти України та її продовження атак на енергетичну інфраструктуру країни", – йдеться у спільній заяві.

Голова HERCA та NORA Пер Странд зазначив, що останніми тижнями російські атаки стали смертоноснішими. Зокрема, російські війська використовують безпілотники з потужнішими бойовими частинами та точнішим наведенням.

За його словами, найвищий ризик ядерної аварії може припасти саме на цю зиму.

Одним із найнебезпечніших сценаріїв Странд назвав загальнонаціональне знеструмлення, яке одночасно може зачепити дев'ять діючих в Україні ядерних реакторів.

"Одночасне виведення з ладу дев'яти реакторів із потенційним витоком радіоактивних речовин створило б досить серйозну ситуацію", – наголосив він.

Водночас Странд підкреслив, що такого розвитку подій можна уникнути. Для цього необхідно посилити тиск на Росію, щоб змусити її припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України.

Також європейським країнам варто заздалегідь узгодити спільні дії та підготуватися до можливих надзвичайних ситуацій у разі ядерної аварії.

Нагадаємо, за даними ГУР Міноборони України, Росія фактично перетворила тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі на військову базу, розмістивши на її території техніку, склади озброєнь та пункти управління дронами-камікадзе.

Читайте також: Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення