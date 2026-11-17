Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

До поліції звернулися мешканці будинку, які повідомили, що їхні сусіди кілька днів не виходять на зв'язок. Правоохоронці разом із рятувальниками КАРС відчинили двері квартири та виявили тіла 42-річного чоловіка і його батьків віком 64 та 67 років.

Під час огляду помешкання з'ясувалося, що на кухні працювала газова конфорка. Вікна у квартирі були зачинені, а міжкімнатні двері – відчинені, що могло сприяти поширенню небезпечного газу.

Остаточну причину смерті встановлять за результатами судово-медичної експертизи.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України з додатковою позначкою "нещасний випадок".

Нагадаємо, раніше у місті Дубно Дубенського району троє людей отруїлися чадним газом. Серед постраждалих – двоє дітей.