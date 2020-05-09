Володимир Зеленський прибув на Закарпаття

Президент ініціює меморіальний проект: у чотирьох куточках України буде встановлено дзвони-символи

Президент ініціює меморіальний проект: у чотирьох куточках України буде встановлено дзвони-символи

Глава держави відвідав меморіальний комплекс «Пагорб Слави» з могилами воїнів, які загинули в боях за визволення України від нацистських окупантів у Другій світовій війні

Володимир Зеленський та голова Закарпатської ОДА Олексій Петров поклали квіти до Вічного вогню, після чого президент оголосив про встановлення на Закарпатті Дзвону перемоги.

Про це пише Regionews з посиланням на пресцентр Закарпатської ОДА.

На Закарпатті завершилося вигнання загарбників. Ми ніколи не забудемо страшну ціну цієї перемоги. Для вшанування подвигу кожного, хто наближав перемогу, – головне не гучність, а щирість. І наша перемога – в кожного в серці", – зазначив Володимир Зеленський.

Крім того, Володимир Зеленський оголосив про проект меморіальних символів, у межах якого в Україні планується встановити чотири дзвони. Один – на Луганщині, біля першого селища, де у 42-му році почалося звільнення України. Другий – на Закарпатті.

Ми віримо й зробимо все, щоб обов’язково настав день, коли буде встановлено ще два дзвони: Дзвін Миру в Донецьку та Дзвін Єдності – у Сімферополі", – висловив сподівання Президент України.

Звернення президента Зеленського, який ініціює меморіальний проект, у межах якого в чотирьох куточках України буде встановлено чотири дзвони як символи пам’яті, перемоги, миру та єдності, з`явилося також на сайті Офісу президента.

Вчора президент вже відвідав Луганщину, де планують встановити перший з чотирьох дзвонів – Дзвін пам`яті. Дзвін, який встановлять на Закарпатті, називатиметься Дзвоном Перемоги.

Нагадаємо, сьогодні Україна відзначає День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.