Володимир Зеленський прибув на Закарпаття
Глава держави відвідав меморіальний комплекс «Пагорб Слави» з могилами воїнів, які загинули в боях за визволення України від нацистських окупантів у Другій світовій війні
Володимир Зеленський та голова Закарпатської ОДА Олексій Петров поклали квіти до Вічного вогню, після чого президент оголосив про встановлення на Закарпатті Дзвону перемоги.
Про це пише Regionews з посиланням на пресцентр Закарпатської ОДА.
На Закарпатті завершилося вигнання загарбників. Ми ніколи не забудемо страшну ціну цієї перемоги. Для вшанування подвигу кожного, хто наближав перемогу, – головне не гучність, а щирість. І наша перемога – в кожного в серці", – зазначив Володимир Зеленський.
Крім того, Володимир Зеленський оголосив про проект меморіальних символів, у межах якого в Україні планується встановити чотири дзвони. Один – на Луганщині, біля першого селища, де у 42-му році почалося звільнення України. Другий – на Закарпатті.
Ми віримо й зробимо все, щоб обов’язково настав день, коли буде встановлено ще два дзвони: Дзвін Миру в Донецьку та Дзвін Єдності – у Сімферополі", – висловив сподівання Президент України.
Звернення президента Зеленського, який ініціює меморіальний проект, у межах якого в чотирьох куточках України буде встановлено чотири дзвони як символи пам’яті, перемоги, миру та єдності, з`явилося також на сайті Офісу президента.
Вчора президент вже відвідав Луганщину, де планують встановити перший з чотирьох дзвонів – Дзвін пам`яті. Дзвін, який встановлять на Закарпатті, називатиметься Дзвоном Перемоги.
Нагадаємо, сьогодні Україна відзначає День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
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