Саакашвілі заявив, що ідея його призначення до Виконавчого комітету належить Зеленському

З самого початку йшлося саме про цю посаду, а не про призначення віцепрем'єром

Фото: Facebook

З самого початку йшлося саме про цю посаду, а не про призначення віцепрем'єром

Міхеїл Саакашвілі запевняє, що Володимир Зеленський з самого початку пропонував призначити його не на посаду віце-прем'єра, як повідомляли ЗМІ, а саме головою Виконавчого комітету реформ.

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