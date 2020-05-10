Саакашвілі заявив, що ідея його призначення до Виконавчого комітету належить Зеленському
Міхеїл Саакашвілі запевняє, що Володимир Зеленський з самого початку пропонував призначити його не на посаду віце-прем'єра, як повідомляли ЗМІ, а саме головою Виконавчого комітету реформ.
Про це Саакашвілі розповів в інтерв'ю "24 каналу", передає RegioNews.
За його словами, ідея запропонувати посаду головою виконкому реформ, це була абсолютно ідея Зеленського, і різні люди до цього схилялись.
Коли ж вони запропонували віцепрем'єра, то потім побачили, як їм чинили спротив. Ті, що за статус-кво, які присутні у майже кожній фракції в парламенті, взагалі чинять спротив будь-якій зміні. Вони якраз відкрили вогонь першими. У мене було враження, що це було неочікувано і для президента", - сказав Саакашвілі.
Він додав, що проти його призначення були люди із фракції "Слуга народу", яких більшість керівництва і особисто президент не знали.
Саакашвілі зазначив, що у нього раніше був конфлікт не з Арсеном Аваковим, а із системою.
Я не знаю, як вважає Аваков, що в нього, може, й був особистий конфлікт зі мною, але в мене був конфлікт із системою. І там було багато особистостей, не тільки Аваков, але він був їх фронтменом, він там їх захищав. Але це не була сутичка з ним чи проблеми з ним", - розповів політик.
Нагадаємо, 7 травня президент України Володимир Зеленський призначив Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.
22 квітня стало відомо, що українського і грузинського політика, колишнього керівника Одеської області Міхеїла Саакашвілі можуть призначити на посаду віце-прем'єра з питань реформ в українському уряді.
7 травня Офіс президента опублікував указ про призначення Саакашвілі головою Виконавчого комітету Нацради реформ. Цьому передували два тижні переговорів з президентом. Першим местом, яке хотіли запропонувати Саакашвілі, був пост віце-прем'єра з питань реформ.
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