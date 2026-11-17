Російський дрон атакував поліцейський автомобіль на Сумщині: двоє поранених
Вранці 17 листопада у Глухові Сумської області російський безпілотник атакував службовий автомобіль поліції
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Атака сталася близько 08:30, коли працівники патрульної поліції пересувалися містом на автомобілі Renault Duster. Під час руху в автівку влучив російський дрон на оптоволоконному керуванні.
Внаслідок вибуху 33-річний та 23-річний поліцейські отримали вибухові травми й осколкові поранення. Обох госпіталізували.
Службовий автомобіль зазнав пошкоджень і більше не придатний до експлуатації.
Нагадаємо, вранці 17 листопада ворог здійснив комбіновану атаку на Запоріжжя. Кількість загиблих зросла до двох, постраждала 31 людина.
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