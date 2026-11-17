Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Атака сталася близько 08:30, коли працівники патрульної поліції пересувалися містом на автомобілі Renault Duster. Під час руху в автівку влучив російський дрон на оптоволоконному керуванні.

Внаслідок вибуху 33-річний та 23-річний поліцейські отримали вибухові травми й осколкові поранення. Обох госпіталізували.

Службовий автомобіль зазнав пошкоджень і більше не придатний до експлуатації.

Нагадаємо, вранці 17 листопада ворог здійснив комбіновану атаку на Запоріжжя. Кількість загиблих зросла до двох, постраждала 31 людина.