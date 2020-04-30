Коронавірус у Верховній Раді: 15 депутатів хворі, але це не точно

Дмитро Разумков чекає, коли нардепи повернуться на роботу

Фото: Facebook Дмитро Разумков

Дмитро Разумков чекає, коли нардепи повернуться на роботу

Коронавірус могли підхопити не більш ніж 15 народних депутатів. Так відповів на чутки спікер парламенту Дмитро Разумков.

Політик заявив про це в ефірі телеканалу ZIK, передає RegioNews.

Як виявилося, голова Верховної Ради не має точних даних щодо поширення COVID-19 серед парламентаріїв. Тож озвучена ним цифра у 15 осіб є припущенням. Але Разумков запевнив, що врахував не лише підтверджені випадки, а й тих, хто має лише підозру на коронавірус.

Усі заяви про те, що половина народних обранців вже встигла занедужати, Разумков назвав чутками. Наразі спікер чекає, що ті, хто перебуває на лікарняному або на самоізоляції, повернуться до роботи.

Нагадаємо, першим на коронавірус у Верховній Раді захворів народний депутат Сергій Шахов, хворобу у нього виявили ще в березні. Згодом COVID-19 знайшли ще у низки нардепів.