Степанов заявив, що мери міст не можуть скасовувати карантин - це прерогатива Кабміну

Скасування карантину в містах - чисто політичне рішення і з МОЗ ніхто не радився

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Скасування карантину в містах - чисто політичне рішення і з МОЗ ніхто не радився

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що голови міст не зверталися до міністерства з питанням про можливість пом'якшення карантину. Введення карантину на території України — це прерогатива виключно Кабінету міністрів, а не органів місцевого самоврядування.

Про це він розповів під час брифінгу, інформує RegioNews.

"Яку аргументацію почали використовувати ті чи інші мери міст мені не відомо. Принаймні, до нас за консультаціями або до фахівців на місцях вони не зверталися, тому, напевно, це таке чисто політичне рішення", - підкреслив міністр.

Степанов нагадав, що уряд вже планує з 11 травня пом'якшувати карантин і місцеві влади знають про це.

"Згідно із законом про інфекційних хворобах, де чітко визначено, що введення карантину на території України — це прерогатива виключно Кабінету міністрів. Тому це з юридичної точки зору, це як мінімум, порушення закону", - додав він.

За його словами, послаблення карантину не ґрунтується на баченні чиновників, для того, щоб виходити з такими ініціативами, Міністерство охорони здоров'я збирає відповідних фахівців, епідеміологів, вірусологів.

"Ми дивимося на міжнародну практику, яким чином виходили з карантину в різних країнах, і потім, вже на основі порад від наших спеціалістів, ми робимо ті чи інші пропозиції. До уваги також приймається кількість захворювань, перебіг хвороби, все залежить від регіону, тестувань та інших факторів", - підсумував Степанов.

Нагадаємо, міський голова Черкас Анатолій Бондаренко послабив карантинні заходи, що призвело до незадоволення центральної влади. Поліція відкрила проти міської влади кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь.

При цьому мер вважає себе невинним. Бондаренко також заявляв про погрози, які надходили з Офісу Президента.

Також повідомляється, що в Черкасах помітили на вулицях військову техніку. Нацгвардія і поліція щодня спільними силами чергують на заходах.