В парламенті є достатня кількість голосів для призначення Саакашвілі - Офіс президента
У Верховній Раді є достатня кількість голосів, щоб проголосувати за призначення українського та грузинського політика Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем’єра із питань реформ в українському уряді.
Про це в ефірі каналу "Україна 24" повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, передає RegioNews.
За його словами, найближчим часом стане відомо про ті пропозиції, які висуває президент Володимир Зеленський щодо призначання Саакашвілі.
На думку Тимошенка, Саакашвили підходить на посаду віцепрем’єра із питань реформ.
Він також спростував інформацію про те, що нібито проти його призначення виступає прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Не всі посади потребують голосування Верховної ради. Якщо треба буде голосувати за Саакашвілі в Раді, голоси під це є", - сказав Тимошенко.
Нагадаємо, 22 квітня стало відомо, що українського та грузинського політика, екскерівника Одеської області Міхеіла Саакашвілі можуть призначити на посаду віцепрем’єра із питань реформ в українському уряді.
Українці в соцмережах як завжди, почали жартувати із цієї події.
Також Саакашвілі в разі призначення Віце-прем'єром з реформ пообіцяв не конфліктувати із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.
- 12:47 01 травня В парламенті є достатня кількість голосів для призначення Саакашвілі - Офіс президента
- 12:29 01 травня У Києві майже півтори тисячі хворих коронавірусом - Кличко
- 12:06 01 травня Влада відреагувала на послаблення карантину в Черкасах
- 11:28 01 травня Лісові пожежі у Київській та Житомирській областях вдалося локалізувати
- 11:06 01 травня В зоні ООС інтенсивність ворожих обстрілів різко зросла, двоє військових поранені
- 10:46 01 травня Коронавірус в Україні: зафіксовано 10861 випадок захворювання
- 22:05 30 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:41 24 квітня У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
- 17:41 26 квітня Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
- 15:48 24 квітня Крах медицини: лікарка розповіла, що відбувається у психіатричній лікарні
- 12:30 26 квітня Заступника прокурора Миколаївщини Божило відправили в Дніпро. Філатов наступний?
- 15:00 24 квітня Чернігівщина: друга смерть від COVID-19, інфіковано 22 осіб