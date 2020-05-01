В парламенті є достатня кількість голосів для призначення Саакашвілі - Офіс президента

Не всі посади, на які пропонують призначити ексголову одеської ОДА, передбачають необхідність голосування у Раді

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Не всі посади, на які пропонують призначити ексголову одеської ОДА, передбачають необхідність голосування у Раді

У Верховній Раді є достатня кількість голосів, щоб проголосувати за призначення українського та грузинського політика Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем’єра із питань реформ в українському уряді.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, передає RegioNews.

За його словами, найближчим часом стане відомо про ті пропозиції, які висуває президент Володимир Зеленський щодо призначання Саакашвілі.

На думку Тимошенка, Саакашвили підходить на посаду віцепрем’єра із питань реформ.

Він також спростував інформацію про те, що нібито проти його призначення виступає прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Не всі посади потребують голосування Верховної ради. Якщо треба буде голосувати за Саакашвілі в Раді, голоси під це є", - сказав Тимошенко.

Нагадаємо, 22 квітня стало відомо, що українського та грузинського політика, екскерівника Одеської області Міхеіла Саакашвілі можуть призначити на посаду віцепрем’єра із питань реформ в українському уряді.

Українці в соцмережах як завжди, почали жартувати із цієї події.

Також Саакашвілі в разі призначення Віце-прем'єром з реформ пообіцяв не конфліктувати із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.