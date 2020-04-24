Коломойський відсудив у "Приватбанка" 17,6 млн. гривень

Компанія "Арлан", власники якої Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, виграла у суді проти "Приватбанку" 17,6 мільйона гривень

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Компанія "Арлан", власники якої Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, виграла у суді проти "Приватбанку" 17,6 мільйона гривень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Finbalance.

Суд постановив, що "ПриватБанк" має заплатити компанії "Арлан" 17,6 мільйона гривень боргу. Цей борг виник ще до націоналізації "ПриватБанку". Тоді банк взяв у Національного банку України кредит рефінансування. Компанія "Арлан" виступила поручителем за цим кредитом, заставивши своє майно.

Восени 2019 року Нацбанк почав вимагати в "Арлану" гроші за кредитом, тому компанія підписала з НБУ мирову угоду, погодившись погасити всю суму, про яку йдеться. Згодом "Арлан" подав до суду на "ПриватБанк", аби компенсувати сплачені Нацбанку гроші за кредитами, які надавалися "ПриватБанку".

Нагадаємо, у Великобританії Верховний суд відмовив українському олігарху Ігорю Коломойському та його компаніям в оскарженні рішення Апеляційного суду про правомочність англійського суду розглядати позов банку до колишніх власників.

МВФ готовий збільшити розмір допомоги Україні з $5,5 млрд до $8 млрд, якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкт про неповернення Приватбанку його колишнім власникам, або так званий "антиколомойський" закон.

24 березня в парламенті зареєстрували урядовий законопроєкт про неповернення Приватбанку колишнім власникам.

25 березня група народних депутатів із фракції "Слуга народу" звернулася до Верховної Ради із закликом проголосувати законопроєкт про неповернення Приватбанку його колишнім власникам.