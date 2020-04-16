Персональні дані хворих на коронавірус оброблятимуть без їхнього дозволу

Президент Зеленський підписав закон про захист населення від коронавірусу

Президент Зеленський підписав закон про захист населення від коронавірусу

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" (№3320).

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради, повідомляє RegioNews.

Цей законопроект 13 квітня ухвалили голосами 332 народних депутатів. Документ встановлює правові підстави для застосування сучасних тактик протидії поширення інфекційних хвороб.

"Дозволяється обробка персональних даних без згоди особи, зокрема даних, що стосуються стану здоров’я, місця госпіталізації або самоізоляції, прізвища, ім’я, по батькові, дати народження, місця проживання, роботи (навчання), з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), в порядку визначеному в рішенні про встановлення карантину, за умови використання таких даних виключно з метою здійснення протиепідемічних заходів”, - йдеться у документі.

Також, закон надає можливість керівникам закладів охорони здоров’я залучати до надання медичної допомоги такі категорії осіб, як науково-педагогічні працівники закладів вищої (післядипломної) освіти, які здійснюють підотовку кадрів у сфері охорони здоров’я, інших осіб, які мають сертифікат лікаря-спеціаліста та відповідну лікарську категорію.

Крім того, у законопроекті прописали поняття "самоізоляція", "обсервація" та "обсерватор".

Нагадаємо, 24 березня в парламенті зареєстрували урядовий законопроєкт про неповернення Приватбанку колишнім власникам.

МВФ готовий збільшити розмір допомоги Україні з $5,5 млрд до $8 млрд, якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкт про неповернення Приватбанку його колишнім власникам, або так званий "антиколомойський" закон.

Противники так званого "антиколомойського" законопроекту подали до нього понад 16 тисяч правок, щоб сповільнити його розгляд.