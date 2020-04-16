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Верховна Рада розгляне проєкт закону про протидію депутатському спаму
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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
16 квітня 2020, 08:53 17

Верховна Рада розгляне проєкт закону про протидію депутатському спаму

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16 квітня 2020, 08:53 17
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16 квітня український парламент збереться на позачергове засідання для обговорення ряду законопроєктів
Фото: flickr
16 квітня український парламент збереться на позачергове засідання для обговорення ряду законопроєктів

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради, передає RegioNews.

Відомо, що депутати зберуться о 13 годині дня, ініціатором його скликання став президент Володимир Зеленський.

В першу чергу планується розглянути зміни до регламенту Верховної Ради у зв'язку із внесеними 16 тисячами поправок до проєкту закону про неповернення банків колишнім власникам, або так званого "антиколомойського" закону.

Це проект закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури (друге читання, №1043). У середу, 15 квітня для його розгляду не вистачило голосів.

Однак у порядку денному самого "антиколомойського" законопроєкту немає. Крім того, парламентарії планують розглянути наступні питання:

  • проект закону про оборонні закупівлі (друге читання, №2398-д);
  • законопроект про внесення змін до закону Про місцеве самоврядування в Україні (друге читання, №2653);
  • проект закону щодо ратифікації Угоди про грант Фонду Е5Р (Проект Вища освіта України) між Україною та Європейським інвестиційним банком (№0034);
  • проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж (№2654).

Нагадаємо, 24 березня в парламенті зареєстрували урядовий законопроєкт про неповернення Приватбанку колишнім власникам.

МВФ готовий збільшити розмір допомоги Україні з $5,5 млрд до $8 млрд, якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкт про неповернення Приватбанку його колишнім власникам, або так званий "антиколомойський" закон.

Противники так званого "антиколомойського" законопроекту подали до нього понад 16 тисяч правок, щоб сповільнити його розгляд.


Верховна Рада засідання Володимир Зеленський парламент законопроєкт
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