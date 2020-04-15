Зеленський підписав: штрафи за підпал можуть сягнути 150 тисяч гривень

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який посилює відповідальність за спалювання сухої рослинності в екосистемах України

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який посилює відповідальність за спалювання сухої рослинності в екосистемах України

Як повідомляє прес-служба глави держави, Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою на позачерговому пленарному засіданні 13 квітня закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу)" №556-ІХ у середу, передає RegioNews.

Закон посилює відповідальність за такі правопорушення:

За забруднення атмосферного повітря зростає з 1700-3400 грн до 30,6 тис. – 51 тис. грн;

За знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу: від 5100-8500 грн до 91,8 тис. – 153 тис. грн;

За порушення вимог пожежної безпеки в лісах громадянами: від 85-255 грн до 1530-3400 грн;

За порушення вимог пожежної безпеки в лісах посадовими особами: з 255-850 грн до 4590-15,3 тис. грн;

За самовільне випалювання рослинності або її залишків громадянами: від 170-340 грн до 3060-5100 грн;

За самовільне випалювання рослинності або її залишків посадовими особами: від 850-1190 грн до 15,3 тис. – 17 тис. грн.

Нагадаємо, Верховна Рада збільшила у 18 разів розмір штрафу за знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу та забруднення атмосфери. За законопроект проголосували 328 народних депутатів.