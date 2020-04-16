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16 апреля 2020, 15:19 22

Персональные данные больных коронавирусом будут обрабатывать без их разрешения

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16 апреля 2020, 15:19 22
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Президент Зеленский подписал закон о защите населения от коронавируса
Президент Зеленский подписал закон о защите населения от коронавируса

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения коронавірусної болезни (COVID-19)" (№3320).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, сообщает RegioNews.

Этот законопроект 13 апреля приняли 332 голосами народных депутатов. Документ устанавливает правовые основания для применения современных тактик противодействия распространению инфекционных болезней.

"Разрешается обработка персональных данных без согласия лица, в частности данных, касающихся состояния здоровья, места госпитализации или самоизоляции, фамилии, имя, отчества, даты рождения, места жительства, работы (учебы), с целью противодействия распространению коронавірусної болезни (COVID-19), в порядке определенном в решении о введении карантина, при условии использования таких данных исключительно с целью осуществления противоэпидемических мероприятий”, - говорится в документе.

Также, закон предоставляет возможность руководителям учреждений здравоохранения привлекать к оказанию медицинской помощи следующие категории лиц, как научно-педагогические работники учреждений высшего (послевузовского) образования, которые осуществляют пидотовку кадров в сфере охраны здоровья, других лиц, которые имеют сертификат врача-специалиста и соответствующую врачебную категорию.

Кроме того, в законопроекте прописали понятие "самоизоляция", "обсервация" и "обсерватор".

Напомним, 24 марта в парламенте зарегистрировали правительственный законопроект о невозвращении Приватбанка бывшим владельцам.

МВФ готов увеличить размер помощи Украине со $5,5 млрд до $8 млрд, если Верховная Рада проголосует за законопроект о невозвращении Приватбанка его бывшим владельцам, или так называемый "антиколомойський закон".

Противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали к нему более 16 тысяч поправок, чтобы замедлить его рассмотрение.


коронавирус Владимир Зеленский закон Верховная Рада президент
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