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14 квітня 2020, 12:10 1

"Євросолідарність" і "Слуги народу" найсумлінніше відвідують Раду під час карантину

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14 квітня 2020, 12:10 1
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Депутати ЄС і "Слуги Народу" – лідери за відвідуванням Ради під час карантину
Депутати ЄС і "Слуги Народу" – лідери за відвідуванням Ради під час карантину

Комітет виборців проаналізував відвідування фракціями та групами Верховної Ради пленарних засідань, що відбулися під час карантину.

В середньому на засіданнях було зареєстровано 328 народних депутатів. Тобто, майже 100 депутатів не відвідували засідання Ради під час карантину.

Найвищі показники відвідування в депутатів "Європейської солідарності" - 90%. На другому місці – "Слуга Народу". В середньому 86% депутатів монобільшості з’являлися на засіданнях Ради. Третій результат у фракції "Голос" – 75%.

Посередні показники в групи "Довіра" (як правило, 69% депутатів групи були зареєстровані), позафракційних (65%) та "Опозиційної платформи За життя" (63%).

Найнижчі результати у ВО "Батьківщина" (51%) та групи "За майбутнє" (42%).

"Варто відзначити, що низка депутатів пропускали засідання Ради з об’єктивних причин, пов’язаних із ситуацією коронавірусу. Так, частина депутатів не відвідували засідання, оскільки раніше перебували за кордоном, ще в частини виявили коронавірус. При цьому загальні показники відвідування не надто відрізнялися від того як депутати зазвичай відвідують Раду. Так, під час 2 сесії Ради (вересень-січень) в середньому Раду відвідували 348 народних депутатів, під час карантину – 328", - додав голова КВУ Олексій Кошель.


Верховна Рада засідання голосування Слуга народа ЄС Голос Батьківщина депутат
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