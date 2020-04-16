Верховная Рада рассмотрит проект закона о противодействии депутатскому спаму

16 апреля украинский парламент соберется на внеочередное заседание для обсуждения ряда законопроектов

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16 апреля украинский парламент соберется на внеочередное заседание для обсуждения ряда законопроектов

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады, передает RegioNews.

Известно, что депутаты соберутся в 13 часов дня, инициатором созыва парламента стал президент Владимир Зеленский.

В первую очередь планируется рассмотреть изменения в регламент Верховной Рады в связи с внесением 16 тысяч поправок к проекту закона о невозвращении банков бывшим владельцам, или так называемого "антиколомойского" закона.

Это проект закона о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры (второе чтение, №1043). В среду, 15 апреля для его рассмотрения не хватило голосов.

Однако в повестке дня сам "антиколомойский" законопроект отсутствует. Кроме того, парламентарии планируют рассмотреть следующие вопросы:

проект закона о оборонные закупки (второе чтение, №2398-д);

законопроект о внесении изменений в закон О местном самоуправлении в Украине (второе чтение, №2653);

проект закона о ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р (Проект Высшее образование Украины) между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№0034);

проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей (№2654).

Напомним, 24 марта в парламенте зарегистрировали правительственный законопроект о невозвращении Приватбанка бывшим владельцам.

МВФ готов увеличить размер помощи Украине со $5,5 млрд до $8 млрд, если Верховная Рада проголосует за законопроект о невозвращении Приватбанка его бывшим владельцам, или так называемый "антиколомойський закон".

Противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали к нему более 16 тысяч поправок, чтобы замедлить его рассмотрение.