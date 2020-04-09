Зеленський пригрозив аптекам за відсутність масок

Президент Володимир Зеленський під час наради в Офісі президента заявив, що аптечні мережі будуть перевіряти на наявність медичних масок, а за їх відсутності аптекам загрожуватиме адміністративне покарання

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Президент Володимир Зеленський під час наради в Офісі президента заявив, що аптечні мережі будуть перевіряти на наявність медичних масок, а за їх відсутності аптекам загрожуватиме адміністративне покарання

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews. Відомо, що під час наради обговорювалось прибуття з Китаю трьох літаків із медичними товарами та засобами захисту. "Було вирішено проводити моніторинг наявності масок в аптечних мережах. При відсутності в продажу цих елементарних засобів захисту будуть вжиті заходи адміністративного реагування", - повідомили в пресслужбі. Їх розподілять між лікарнями та торговельними мережами. Також Зеленський заявив, що лікарів потрібно навчити користуватися апаратами штучної вентиляції легень. Він зазначив, що лікарі в областях, навіть маючи апарати, часто не вміють ними користуватися. "Потрібно організувати онлайн-уроки. Тоді можна навчити лікарів в областях дуже швидко", - заявив президент. За інформацією міністра охорони здоров'я Максима Степанова, незабаром запрацює інформаційний центр для консультацій лікарів в онлайн-режимі. Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється). Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється) Нагадаємо, до Хмельницького третій тиждень везуть уже оплачені експрес-тести на COVID-19, замовлені в Китаї.

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