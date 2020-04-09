Зеленський пригрозив аптекам за відсутність масок
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.
Відомо, що під час наради обговорювалось прибуття з Китаю трьох літаків із медичними товарами та засобами захисту.
"Було вирішено проводити моніторинг наявності масок в аптечних мережах. При відсутності в продажу цих елементарних засобів захисту будуть вжиті заходи адміністративного реагування", - повідомили в пресслужбі.
Їх розподілять між лікарнями та торговельними мережами. Також Зеленський заявив, що лікарів потрібно навчити користуватися апаратами штучної вентиляції легень.
Він зазначив, що лікарі в областях, навіть маючи апарати, часто не вміють ними користуватися.
"Потрібно організувати онлайн-уроки. Тоді можна навчити лікарів в областях дуже швидко", - заявив президент.
За інформацією міністра охорони здоров'я Максима Степанова, незабаром запрацює інформаційний центр для консультацій лікарів в онлайн-режимі.
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Нагадаємо, до Хмельницького третій тиждень везуть уже оплачені експрес-тести на COVID-19, замовлені в Китаї.
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