"Не пізніше Великодня": у ТКГ домовились про обмін полоненими

Тристороння контактна група провела 8 квітня переговори у форматі відеоконференції

Фото: president.gov.ua

Тристороння контактна група провела 8 квітня переговори у форматі відеоконференції

Як передає RegioNews, посилаючись на пресслужбу Офісу президента України, про це повідомив її голова Андрій Єрмак.

"Під час відеоконференції ТКГ були досягнуті принципові домовленості щодо списків для взаємного звільнення утримуваних осіб, а також дати – не пізніше Великодня", - йдеться у повідомленні.

Також сторони обговорили питання гуманітарного розмінування територій. Для цього сторони мають надати ОБСЄ список таких об'єктів для розмінування та гарантувати безпеку на всіх ділянках.

Крім того, сторони ТКГ продовжили переговори щодо визначення наступних ділянок розведення сил та засобів на Донбасі.

Нагадаємо, 11 березня на засіданні Тристоронньої контактної групи по мирному врегулюванню ситуації на Донбасі були присутні керівник ОПУ Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак. Сторони досягли домовленостей щодо обміну утримуваними особами, про розведення сил і засобів, одночасному відкритті КПВВ в н.п. Золоте і Щастя, а також запровадження Консультативної ради.

31 березня 2020 року голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що обміни утримуваними особами з підтримуваними Росією бойовиками можуть початися за два тижні.

2 квітня бойовики оприлюднили списки тих, кого підготували на обмін.