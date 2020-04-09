У Зеленського запевнили, що не віддавали олігархам регіони на відкуп

В Офісі президента України заявили, що прохання Володимира Зеленського бізнесменів про допомогу у боротьбі з коронавірусом не означає, що їм віддали на відкуп цілі області

Фото: president.gov.ua

В Офісі президента України заявили, що прохання Володимира Зеленського бізнесменів про допомогу у боротьбі з коронавірусом не означає, що їм віддали на відкуп цілі області

Як передає RegioNews, про це заявив заступник голови Офісу президента України, секретар координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко "Українській правді".

"Слухайте, це ситуація аналогічна тій, що була в 2014 році, – усі допомагають один одному. Це ж не тільки великий бізнес, нам он дзвонять з різних середніх бізнесів, якісь асоціації, айтішники і так далі. Там багато різних людей, це ж не означає, що ми віддали регіони на відкуп олігархам. Це взагалі не так. Їхнє завдання – модерувати всередині, допомагати своїми менеджерами в штабах, в обладміністрації", - сказав він.

Водночас Тимошенко не бачить ніякої загрози у тому, що таким чином у всіх регіонах олігархат посилює свій вплив. "Це, по-моєму, занадто перебільшено", - зауважив він.

Також представник ОПУ розказав, що сама ідея звернутися за допомогою до олігархів у гаранта з'явилася тоді, "коли ми зрозуміли, що держава сама не зможе справитися з цим". Зокрема, зібрали бізнес, розподілили регіони і гроші на централізовані закупки, наприклад, всі польоти в Китай.

За його словами, наразі бізнесмени скидуються на централізовані закупки і "закупляють для того, аби все приходило до них в регіоні", бо вони знають потреби області, а Офіс допомагає їм логістично.

Нагадаємо, 16 березня президент України Володимир Зеленський зустрівся із власниками та топ-менеджерами найбільших українських компаній і бізнес-груп.

Олігарх Рінат Ахметов, який зголосився на прохання гаранта взяти під опіку декілька областей на час пандемії коронавірусу, називає свої дії "допомогою місцевій владі".

Выктор Пінчук вже виділив на боротьбу з коронавірусом понад 114 мільйонів гривень і коли він почав занурюватись у стан справ в області, то його найбільше вразила відсутність реальної взаємодії між міськими та обласним штабами, що унеможливлює розроблення єдиної антикризової програми регіону.

А бізнесмена і одного з лідерів парламентської групи "За майбутнє" Ігоря Палицю, який взяв на себе кураторство над Волинню на час пандемії Covid-19, найбільше у ситуації з коронавірусом вразила безпорадність влади на рівні держави.