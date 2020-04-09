Зеленский пригрозил аптекам за отсутствие масок
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.
Известно, что во время совещания обсуждался прибытия из Китая трех самолетов с медицинскими товарами и средствами защиты.
"Было решено проводить мониторинг наличия масок в аптечных сетях. При отсутствии в продаже этих элементарных средств защиты будут приняты меры административного реагирования", - сообщили в пресс-службе.
Их распределят между больницами и торговыми сетями. Также Зеленский заявил, что врачей нужно научить пользоваться аппаратами искусственной вентиляции легких.
Он отметил, что врачи в областях, даже имея аппараты, часто не умеют ими пользоваться.
"Нужно организовать онлайн-уроки. Тогда можно научить врачей в областях очень быстро", - заявил президент.
По информации министра здравоохранения Максима Степанова, вскоре заработает информационный центр для консультаций врачей в онлайн-режиме.
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Напомним, в Хмельницкий третью неделю везут уже оплаченные экспресс-тесты на COVID-19, заказанные в Китае.
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