Зеленский пригрозил аптекам за отсутствие масок

Президент Владимир Зеленский во время совещания в Офисе президента заявил, что аптечные сети будут проверять на наличие медицинских масок, а при их отсутствии аптекам грозит административное наказание

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Президент Владимир Зеленский во время совещания в Офисе президента заявил, что аптечные сети будут проверять на наличие медицинских масок, а при их отсутствии аптекам грозит административное наказание

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