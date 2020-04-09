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09 апреля 2020, 15:12 15

Зеленский пригрозил аптекам за отсутствие масок

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09 апреля 2020, 15:12 15
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Президент Владимир Зеленский во время совещания в Офисе президента заявил, что аптечные сети будут проверять на наличие медицинских масок, а при их отсутствии аптекам грозит административное наказание
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Президент Владимир Зеленский во время совещания в Офисе президента заявил, что аптечные сети будут проверять на наличие медицинских масок, а при их отсутствии аптекам грозит административное наказание

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Известно, что во время совещания обсуждался прибытия из Китая трех самолетов с медицинскими товарами и средствами защиты.

"Было решено проводить мониторинг наличия масок в аптечных сетях. При отсутствии в продаже этих элементарных средств защиты будут приняты меры административного реагирования", - сообщили в пресс-службе.

Их распределят между больницами и торговыми сетями. Также Зеленский заявил, что врачей нужно научить пользоваться аппаратами искусственной вентиляции легких.

Он отметил, что врачи в областях, даже имея аппараты, часто не умеют ими пользоваться.

"Нужно организовать онлайн-уроки. Тогда можно научить врачей в областях очень быстро", - заявил президент.

По информации министра здравоохранения Максима Степанова, вскоре заработает информационный центр для консультаций врачей в онлайн-режиме.

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Напомним, в Хмельницкий третью неделю везут уже оплаченные экспресс-тесты на COVID-19, заказанные в Китае.


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