"Плівки Єрмака": брата голови ОП захищає адвокат Портнова

Фігуранта скандальних відеозаписів про продаж держпосад, брата керівника Офісу президента України Дениса Єрмака під час допиту в НАБУ супроводжував адвокат Іван Холондович, послугами якого користується заступник голови адміністрації президента часів Януковича – Андрій Портнов

Фото: скрін з відео

Фігуранта скандальних відеозаписів про продаж держпосад, брата керівника Офісу президента України Дениса Єрмака під час допиту в НАБУ супроводжував адвокат Іван Холондович, послугами якого користується заступник голови адміністрації президента часів Януковича – Андрій Портнов

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на скаргу адвоката слідчому судді Печерського суду щодо справи проти експрезидента Петра Порошенка.

Згідно з документом, Холондович "діє від імені та в інтересах" Андрія Портнова.

ДОВІДКА: Андрій Портнов - радник президента України Віктора Януковича в 2011-2014 роках, був заступником глави АП і займався питаннями судоустрою, до цього, з 2005 року по 2010 рік, був головним юристом команди Юлії Тимошенко.

В ході Євромайдану був членом робочої групи з врегулювання політичної кризи разом з президентом Віктором Януковичем і міністром юстиції Оленою Лукаш. Вважався одним з авторів "законів 16 січня" але, незважаючи на позитивне ставлення до них, заперечував участь в їх створенні.

22 лютого 2014 року залишив територію України, а 28 лютого ГПУ постановила МВС і СБУ протягом 10 днів затримати його.

6 березня 2014 року Євросоюз і Канада оголосили, що Портнов числиться в списках високопоставлених українських чиновників, проти яких запроваджуються фінансові санкції. Сам Портнов заявляє, що не має фінансових активів за кордоном.

25 травня 2014 року ФМС Росії надала Андрієві Портнову дозвіл на тимчасове проживання терміном на 3 роки.

Нагадаємо, 3 квітня детективи НАБУ в рамках кримінальної справи, яку відкрила САП за заявою нардепа Гео Лероса, допитали Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

В цей день Гео Лероса допитали в ДБР.

29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади.

Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".