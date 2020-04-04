Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
Як передає RegioNews, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, "нічого не сталося, просто організована корупція головного офісу країни".
"Вчора Яніну Соколовську (журналіст - ред.) звільнили за те, що я прокоментував скандал в ефірі її авторської програми, а сьогодні мені передали інформацію, що на всіх регіональних каналах рознарядка жорсткої цензури, щоб ніхто не дізнався про скандал з "плівками Єрмака". Так виглядає корупційний консенсус!", - написав він.
Також Лерос підкреслив, що "таке було при Януковичі, тим теж управляли з Кремля".
При цьому нардеп звернувся до журналістів: "сьогодні мовчанням преси цементують режим, потім не дивуйтеся, що буде як "запоребріком".
Сама Яніна Соколовська прокоментувала своє звільнення словами "так швидко мене ще не зупиняли" і заявила, що немає сенсу працювати у професії, коли обслуговуєш чиїсь інтереси.
"Сьогодні зранку (3 квітня - ред.) канал Україна24 повідомив про заморозку проекту до осені. Посилаючись на карантин. Цитую: "В умовах карантину неможливо повноцінно втілювати формат шоу Яніни...". Хм... Савіку можливо, Яніні - ніт", - написала вона, зазначивши, що її принципи незмінні.
При цьому журналіст додала, що не знає, чи вийде програма восени. "Ми мали відкриті і довірливі стосунки, скріплені редакційною угодою про невтручання", - уточнила вона.
Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади.
Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.
31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".
3 квітня детективи НАБУ в рамках кримінальної справи, яку відкрила САП за заявою нардепа Гео Лероса, допитали Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака. В цей же день Гео Лероса допитали в ДБР.
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