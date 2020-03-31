Справа Кожари: на одязі дружини знайшли сліди пострілу – ЗМІ

Експерти слідства знайшли сліди від пострілу на одязі дружини колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари, якого звинувачують у вбивстві ексгендиректора каналу "Інтер" Сергія Старицького

Фото: Газета.ру

Експерти слідства знайшли сліди від пострілу на одязі дружини колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари, якого звинувачують у вбивстві ексгендиректора каналу "Інтер" Сергія Старицького

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Слідство.Інфо" з посиланням на висновки криміналістів, отримані з власних джерел.

Як повідомляється, на одязі й тілі Кожари сліди крові загиблого або від пострілу не знайшли. Прокурори пояснили це тим, що набої, якими ексміністр заряджав свій пістолет, нібито не залишають пороху. Також таких слідів від пострілу не було й на тілі Марини Козерод. Але на спортивній кофті, у яку вона була одягнена того вечора, експерти таки знайшли їх, а саме - дифеніламін.

(Ілюстрація Слідство.Інфо, художниця Pjaschanka)

"На спортивній кофті та спортивних штанях, які належать Козерод, виявлено дифеніламін, що може свідчити про наявність слідів продуктів пострілу", – йдеться у висновку експертів.

Нагадаємо, 21 лютого у поліцію надійшло повідомлення про самогубство чоловіка у селі Чайки Київської області - підприємця Сергія Старицького, який помер у будинку ексочільника МЗС Леоніда Кожари. Останній був міністром в уряді колишнього прем'єра Миколи Азарова.

23 лютого поліція перекваліфікувала смерть підприємця Сергія Старицького у будинку ексміністра закордонних справ Кожари із самогубства на умисне вбивство.

25 березня поліція затримала колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару за підозрою в умисному вбивстві.

26 березня Шевченківський районний суд Києва розпочав засідання із обрання запобіжного заходу колишньому голові Міністерства закордонних справ України Леоніду Кожарі.

Під час обрання запобіжного заходу колишньому міністру закордонних справ Леоніду Кожарі адвокати підозрюваного заявили, що його дружина Марина Козерод зізналася у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького.

За версією прокурорів, колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара вбив бізнесмена Сергія Старицького та інсценував його самогубство.

27 лютого суд обрав запобіжний захід Кожарі у вигляді утримання під вартою на строк до 25 травня з можливістю вийти під заставу в 14 млн 83 тисяч 500 гривень.