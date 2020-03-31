Дело Кожары: на одежде жены нашли следы выстрела – СМИ
Как передает RegioNews, об этом сообщает "Следствие.Инфо" со ссылкой на выводы криминалистов, полученные из собственных источников.
Как сообщается, на одежде и теле Кожара следы крови погибшего или от выстрела не нашли. Прокуроры объяснили это тем, что патроны, которыми экс-министр заряжал свой пистолет, якобы не оставляют пыли. Также таких следов от выстрела не было и на теле Марины Козерод. Но на спортивной кофте, в которую она была одета в тот вечер, эксперты таки нашли их, а именно - дифениламин.
(Ілюстрация Слідство.Інфо, художница Pjaschanka)
"На спортивной кофте и спортивных штанах, принадлежащих Козерод, обнаружено дифениламин, что может свидетельствовать о наличии следов продуктов выстрела", - говорится в заключении экспертов.
Напомним, 21 февраля в полицию поступило сообщение о самоубийстве мужчины в селе Чайки Киевской области - предпринимателя Сергея Старицкого, который умер в доме ексочільника МИД Леонида Кожары. Последний был министром в правительстве бывшего премьер'премьера Николая Азарова.
23 февраля полиция переквалифицировала смерть предпринимателя Сергея Старицкого в доме экс-министра иностранных дел Кожары с самоубийства на убийство.
25 марта полиция задержала бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару по подозрению в умышленном убийстве.
26 марта Шевченковский районный суд Киева начал заседание по избранию меры пресечения бывшему главе Министерства иностранных дел Украины Леониду Кожаре.
Во время избрания меры пресечения бывшему министру иностранных дел Леониду Кожаре адвокаты подозреваемого заявили, что его жена Марина Козерод призналась в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
По версии прокуроров, бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара убил бизнесмена Сергея Старицкого и инсценировал его самоубийство.
27 марта суд избрал меру пресечения Кожаре в виде содержания под стражей на срок до 25 мая с возможностью выйти под залог в 14 млн 83 тысяч 500 гривен.
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