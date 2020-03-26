Зеленський закликав голів фракцій прийти в суботу до парламенту
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, передає RegioNews.
Зазначається, що Президент наголосив важливості забезпечення присутності всіх депутатів на позачерговому засіданні, яке заплановане на суботу, 28 березня.
"Нам потрібно захистити економіку, ухвалити цілу низку ініціатив, щоб допомогти бізнесу, працівникам важливих підприємств, соціально незахищеним верствам населення", – сказав Президент.
Він закликав депутатів прийти в суботу в Верховну Раду і проголосувати запропоновані ініціативи.
"Володимир Зеленський обговорив з парламентарями можливий порядок денний і детальніше розповів про ініціативи зі збереження економіки та підтримки України", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський нагадав депутатам слова присяги і закликав працювати і думати про ухвалення важливих законів.
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