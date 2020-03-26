13:56  26 березня
Зросла кількість хворих коронавірусом українців закордоном - МОЗ
14:21  26 березня
МОЗ створило штаб з протидії коронавірусу
14:34  26 березня
МОН скасував держатестацію школярів 2020 року
UA | RU
UA | RU
26 березня 2020, 17:12 7

Партія "Слуга народу" відмовилась від державного фінансування

Читайте также
на русском языке
26 березня 2020, 17:12 7
Читайте также на русском языке
У правлячій партії "Слуга Народу" заявили про відмову від державного фінансування на 2020 рік, і попросили направити кошти для лікарів, що протидіють коронавірусу
Фото: facebook
У правлячій партії "Слуга Народу" заявили про відмову від державного фінансування на 2020 рік, і попросили направити кошти для лікарів, що протидіють коронавірусу

Про це повідомила у Facebook пресслужба партії, передає RegioNews.

"Ми просимо перенаправити всю суму бюджетного фінансування діяльності партії до Стабілізаційного фонду, що створюється Кабінетом міністрів, та спрямувати ці гроші на потреби українських медиків, які борються сьогодні з пандемією коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

У партії також закликали інші парламентські фракції відмовитись від коштів.

Зазначається, що на діяльність партій за законом спрямовується 212,6 млн грн.

В повідомленні пресслужби також закликали не боятися ризиків втрати партіями незалежності від великого капіталу внаслідок такого рішення.

"Будь-яка партія, що потрапила до парламенту, згідно із законом отримала відшкодування витрат на минулорічну парламентську кампанію. Також партії вже отримали фінансування за перший квартал цього року", - йдеться в зверненні.

На думку "Слуги народу", цих коштів має вистачити для того, щоб фінансувати партійну діяльність поточного року.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, Кабінет міністрів України продовжив карантин в Україні і запровадив по всій території нашої держави надзвичайну ситуацію.

Також повідомлялось, що експерти проаналізували публічні заяви Володимира Зеленського, озвучені ним в березні минулого року під час виборчої кампанії.


Слуга народа Верховна Рада коронавірус
WOG надасть безкоштовний бензин для карет швидкої допомоги
26 березня 2020, 16:55
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
26 березня 2020, 19:03
Кабмін дозволив працювати окремим магазинам, кур’єрам та сервісменам
26 березня 2020, 16:20
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
26 березня 2020, 18:57
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
22 березня 2020, 12:00
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Олексій Кривошеєв
Уляна Супрун
Всі блоги »
За маскою коронавірусу: чи видворить Новинський із Херсона Дубінского
26 березня 2020, 16:15
Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
26 березня 2020, 10:00
Всі публікації »
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Всі відео »
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »