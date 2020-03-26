Партія "Слуга народу" відмовилась від державного фінансування

У правлячій партії "Слуга Народу" заявили про відмову від державного фінансування на 2020 рік, і попросили направити кошти для лікарів, що протидіють коронавірусу

Фото: facebook

У правлячій партії "Слуга Народу" заявили про відмову від державного фінансування на 2020 рік, і попросили направити кошти для лікарів, що протидіють коронавірусу

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