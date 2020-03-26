Партія "Слуга народу" відмовилась від державного фінансування
Про це повідомила у Facebook пресслужба партії, передає RegioNews.
"Ми просимо перенаправити всю суму бюджетного фінансування діяльності партії до Стабілізаційного фонду, що створюється Кабінетом міністрів, та спрямувати ці гроші на потреби українських медиків, які борються сьогодні з пандемією коронавірусу", - йдеться в повідомленні.
У партії також закликали інші парламентські фракції відмовитись від коштів.
Зазначається, що на діяльність партій за законом спрямовується 212,6 млн грн.
В повідомленні пресслужби також закликали не боятися ризиків втрати партіями незалежності від великого капіталу внаслідок такого рішення.
"Будь-яка партія, що потрапила до парламенту, згідно із законом отримала відшкодування витрат на минулорічну парламентську кампанію. Також партії вже отримали фінансування за перший квартал цього року", - йдеться в зверненні.
На думку "Слуги народу", цих коштів має вистачити для того, щоб фінансувати партійну діяльність поточного року.
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Нагадаємо, Кабінет міністрів України продовжив карантин в Україні і запровадив по всій території нашої держави надзвичайну ситуацію.
Також повідомлялось, що експерти проаналізували публічні заяви Володимира Зеленського, озвучені ним в березні минулого року під час виборчої кампанії.
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