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26 марта 2020, 20:42 6

Зеленский призвал глав фракций прийти в субботу в парламент

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26 марта 2020, 20:42 6
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Президент Украины Владимир Зеленский перед внеочередным заседанием Верховной Рады Украины встретился с руководителями парламентских фракций и групп
Фото: скриншот видео
Президент Украины Владимир Зеленский перед внеочередным заседанием Верховной Рады Украины встретился с руководителями парламентских фракций и групп

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает RegioNews.

Отмечается, что Президент подчеркнул важность обеспечения присутствия всех депутатов на внеочередном заседании, которое запланировано на субботу, 28 марта.

"Нам нужно защитить экономику, принять целый ряд инициатив, чтобы помочь бизнесу, работникам важных предприятий, социально незащищенным слоям населения", - сказал Президент.

Он призвал депутатов прийти в субботу в Верховную Раду и проголосовать предложенные инициативы.

"Владимир Зеленский обсудил с парламентариями повестку дня и подробнее рассказал об инициативах по сохранению экономики и поддержки Украины", - говорится в сообщении.

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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский напомнил депутатам слова присяги и призвал работать и думать о принятии важных законов.


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