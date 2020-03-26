Зеленський закликав депутатів не боятися вірусу і працювати
Про це він заявив в своєму відеозверненні, передає RegioNews.
"Особливо це повинні зрозуміти народні депутати України, які сьогодні не мають іншого вибору, ніж працювати", - сказав Зеленський.
За його словами, депутати присягали виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників.
"Коли наші лікарі працюють майже без відпочинку, коли тисячі військових знаходяться в окопах - депутату повинно бути соромно що-небудь говорити про страх", - додав Президент.
Він закликав нардепів думати про ухвалення законів, яких потребує економіка України, і які наповнюють бюджет життєво необхідними засобами.
"Країна не зупиняється, країна працює і ви не виняток", - додав Зеленський.
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Нагадаємо, 16 березня президент України Володимир Зеленський зустрівся із власниками та топ-менеджерами найбільших українських компаній і бізнес-груп.
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