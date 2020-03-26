Хворі на коронавірус у задовільному стані – губернатор Одещини

На Одещині стан 4 пацієнтів із коронавірусною інфекцією — задовільний

Фото: Facebook

На Одещині стан 4 пацієнтів із коронавірусною інфекцією — задовільний

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на голову Одеської ОДА Максима Куцого.

Нагадаємо, що станом на 26 березня на Одещині офіційно зареєстровано 4 випадки зараження COVID-19.

Губернатор Одещини у соціальних мережах повідомив, що двоє пацієнтів — подружжя — було госпіталізовано після повернення з Італії. У них з’явився кашель, слабкість та підвищена температура. ПЛР-тестування підтвердило наявність коронавіруса.

"Хвороба у чоловіка та жінки проходить у легкій формі. Вони лікуються вдома на самоізоляції. З ними щоденно спілкуються лікарі", - наголосив Куций.

Ще один пацієнт госпіталізований в Одеську міську інфекційну лікарню. Чоловік повернувся до України з Берліна. Після виникнення симптомів він звернувся до медиків.

Зараз пацієнт отримує симптоматичне лікування, його стан також задовільній.

"В кожному випадку епідеміологи встановили коло контактних осіб та попередили їх про необхідність самоізоляції", - зазначив губернатор.

В той же час власник компанії TIS Андрій Ставніцер, який курирує Одеську область під час пандемії коронавірусу заявив, що в областы готовність до боротьби - нульова.

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