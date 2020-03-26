13:56  26 березня
Зросла кількість хворих коронавірусом українців закордоном - МОЗ
14:21  26 березня
МОЗ створило штаб з протидії коронавірусу
14:34  26 березня
МОН скасував держатестацію школярів 2020 року
UA | RU
UA | RU
26 березня 2020, 16:47 2

У Кропивницькому скасували пільговий проїзд

Читайте также
на русском языке
26 березня 2020, 16:47 2
Читайте также на русском языке
На час карантину, який триватиме до 24 квітня, міська рада Кропивницького скасувала пільговий проїзд у громадському транспорті
Фото з Facebook-сторінки
На час карантину, який триватиме до 24 квітня, міська рада Кропивницького скасувала пільговий проїзд у громадському транспорті

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на CBN.

"Від завтра (27 березня, - ред.) ми скасовуємо пільговий проїзд у Кропивницькому. Наше завдання сьогодні забезпечити повноцінну можливість дістатися роботи медикам, правоохоронцям, надзвичайникам та іншим працівникам критичної інфраструктури”, – прокоментував ситуацію заступник міського голови Олександр Мосін.

Додав, що таке рішення 26 березня прийняли члени комісії питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міської ради.

Як інформували RegioNews раніше, у Кропивницькому Кіровоградської області хочуть запровадити санітарний кoнтpoль тpанспopту, що в’їжджає до міста.


карантин Кропивницький
У Кропивницькому хочуть посилити карантин
26 березня 2020, 15:10
У Житомирі дозволили перевозити по 20 пасажирів
26 березня 2020, 14:37
Блокпости навколо Полтави: що відбувається
26 березня 2020, 14:05
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
26 березня 2020, 18:57
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
22 березня 2020, 12:00
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Олексій Кривошеєв
Уляна Супрун
Всі блоги »
За маскою коронавірусу: чи видворить Новинський із Херсона Дубінского
26 березня 2020, 16:15
Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
26 березня 2020, 10:00
Всі публікації »
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Всі відео »
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »