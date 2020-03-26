У Кропивницькому скасували пільговий проїзд

На час карантину, який триватиме до 24 квітня, міська рада Кропивницького скасувала пільговий проїзд у громадському транспорті

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На час карантину, який триватиме до 24 квітня, міська рада Кропивницького скасувала пільговий проїзд у громадському транспорті

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на CBN.

"Від завтра (27 березня, - ред.) ми скасовуємо пільговий проїзд у Кропивницькому. Наше завдання сьогодні забезпечити повноцінну можливість дістатися роботи медикам, правоохоронцям, надзвичайникам та іншим працівникам критичної інфраструктури”, – прокоментував ситуацію заступник міського голови Олександр Мосін.

Додав, що таке рішення 26 березня прийняли члени комісії питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міської ради.

Як інформували RegioNews раніше, у Кропивницькому Кіровоградської області хочуть запровадити санітарний кoнтpoль тpанспopту, що в’їжджає до міста.