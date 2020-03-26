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26 березня 2020, 16:20 9

Кабмін дозволив працювати окремим магазинам, кур’єрам та сервісменам

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26 березня 2020, 16:20 9
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Кабмін розширив перелік дозволених під час карантину видів діяльності
Кабмін розширив перелік дозволених під час карантину видів діяльності

Про це йдеться в поправках до відповідної постанови Кабінету міністрів України, пише RegioNews.

Зокрема Кабмін дозволив працювати:
продавцям продуктів харчування та засобів гігієни;
продавцям ліків, ветеринарних препаратів і кормів для тварин;
тим, хто проводить медичну практику (включаючи стоматологів);
працівникам банківського сектора, страховикам;
тим, хто надає поштові послуги;
продавцям засобів зв'язку і телефонії;
продавцям агрохімікатів, насіння або посадкових матеріалів;
працівникам на СТО (продавцям палива та пального, персонал з техобслуговування транспорту);
тим, хто займається ремонтом комп'ютерів і побутової техніки;
кур'єрам, які роблять доставку продуктів і готових страв.

Нагадаємо, 18 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабмін буде готуватися до економічної кризи в Україні, який стане наслідком світової кризи через епідемію коронавирусу.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко заявляв, що основні наслідки впливу коронавірусу на економіку будуть помітні через 3 - 6 місяців.

Сьогодні Кабмін вирішив урізати бюджет на 2020 рік.


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