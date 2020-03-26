Кабмін розширив перелік дозволених під час карантину видів діяльності

Кабмін розширив перелік дозволених під час карантину видів діяльності

Про це йдеться в поправках до відповідної постанови Кабінету міністрів України, пише RegioNews.

Зокрема Кабмін дозволив працювати:

продавцям продуктів харчування та засобів гігієни;

продавцям ліків, ветеринарних препаратів і кормів для тварин;

тим, хто проводить медичну практику (включаючи стоматологів);

працівникам банківського сектора, страховикам;

тим, хто надає поштові послуги;

продавцям засобів зв'язку і телефонії;

продавцям агрохімікатів, насіння або посадкових матеріалів;

працівникам на СТО (продавцям палива та пального, персонал з техобслуговування транспорту);

тим, хто займається ремонтом комп'ютерів і побутової техніки;

кур'єрам, які роблять доставку продуктів і готових страв.

Нагадаємо, 18 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабмін буде готуватися до економічної кризи в Україні, який стане наслідком світової кризи через епідемію коронавирусу.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко заявляв, що основні наслідки впливу коронавірусу на економіку будуть помітні через 3 - 6 місяців.

Сьогодні Кабмін вирішив урізати бюджет на 2020 рік.