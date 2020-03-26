Кабмін дозволив працювати окремим магазинам, кур’єрам та сервісменам
Про це йдеться в поправках до відповідної постанови Кабінету міністрів України, пише RegioNews.
Зокрема Кабмін дозволив працювати:
продавцям продуктів харчування та засобів гігієни;
продавцям ліків, ветеринарних препаратів і кормів для тварин;
тим, хто проводить медичну практику (включаючи стоматологів);
працівникам банківського сектора, страховикам;
тим, хто надає поштові послуги;
продавцям засобів зв'язку і телефонії;
продавцям агрохімікатів, насіння або посадкових матеріалів;
працівникам на СТО (продавцям палива та пального, персонал з техобслуговування транспорту);
тим, хто займається ремонтом комп'ютерів і побутової техніки;
кур'єрам, які роблять доставку продуктів і готових страв.
Нагадаємо, 18 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабмін буде готуватися до економічної кризи в Україні, який стане наслідком світової кризи через епідемію коронавирусу.
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко заявляв, що основні наслідки впливу коронавірусу на економіку будуть помітні через 3 - 6 місяців.
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