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26 марта 2020, 19:24 8

Зеленский: 27 марта Украина полностью закрывает границы

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26 марта 2020, 19:24 8
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В рамках карантина украинская власть с 27 марта полностью закрывает государственную границу, в том числе для граждан, находящихся в других странах
Фото: скриншот видео
В рамках карантина украинская власть с 27 марта полностью закрывает государственную границу, в том числе для граждан, находящихся в других странах

Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил в своем видеообращении, передает RegioNews.

Он отметил, что о гражданах Украины за рубежом должны позаботиться преставители дипломатического корпуса Украины.

"До конца пятницы, 27 марта, будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки. Две недели назад я призвал граждан срочно вернуться в Украину. Большинство сделали это самостоятельно. Других - а это более 80 тысяч - мы вернули домой самолетами, поездами и автобусами ", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина оказалась перед трудным выбором между гражданами и безопасностью 40 миллионов граждан внутри страны

"О тех, кто не сможет вернуться в ближайшие два дня, позаботятся наши дипломатические представительства и украинские граждане за рубежом. Ни об одном украинце, который остался за границей, никто не забудет", - сообщил Зеленский.

Он также добавил, что украинцев будут постепенно эвакуировать из других стран, но будут учитывать эпидемическую ситуацию в местах их пребывания.

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Напомним, по состоянию на 26 марта в Киеве коронавирус обнаружили еще в 6 человек. Заболела 35-летняя женщина и 5 мужчин в возрасте от 28 до 70 лет.

Для борьбы с эпидемией коронавируса в Киеве пациентов принимают 7 базовых больниц, в инфекционных отделениях предусмотрено 78 боксов, а также развернуто 400 коек.


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