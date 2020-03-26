Партия "Слуга народа" отказалась от государственного финансирования
Об этом сообщила в Facebook пресс-служба партии, передает RegioNews.
"Мы просим перенаправить всю сумму бюджетного финансирования деятельности партии в Стабилизационный фонд, создаваемый Кабинетом министров, и направить эти деньги на нужды украинских медиков, которые борются сегодня с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении.
В партии также призвали другие парламентские фракции отказаться от средств.
Отмечается, что на деятельность партий по закону направляется 212,6 млн грн.
В сообщении прессслужбы также призвали не бояться рисков потери партиями независимости от крупного капитала вследствие такого решения.
"Любая партия, попавшая в парламент, по закону получила возмещение расходов на прошлогоднюю парламентскую кампанию. Также партии уже получили финансирование за первый квартал этого года", - говорится в обращении.
По мнению "Слуги народа", этих средств должно хватить для того, чтобы финансировать партийную деятельность текущего года.
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Напомним, Кабинет министров Украины продлил карантин в Украине и ввел по всей территории нашего государства чрезвычайную ситуацию.
Также сообщалось, что эксперты проанализировали публичные заявления Владимира Зеленского, озвученные им в марте прошлого года во время избирательной кампании.
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