13:56  26 марта
Выросло число больных коронавирусом украинцев заграницей - Минздрав
14:21  26 марта
Минздрав создал штаб по противодействию коронавирусу
14:34  26 марта
Минобразование отменило госаттестацию школьников в 2020 году
UA | RU
UA | RU
26 марта 2020, 17:12 7

Партия "Слуга народа" отказалась от государственного финансирования

Читайте також
українською мовою
26 марта 2020, 17:12 7
Читайте також українською мовою
В правящей партии "Слуга народа" заявили об отказе от государственного финансирования на 2020 год, и попросили направить средства для врачей, которые противостоят коронавирусу
Фото: facebook
В правящей партии "Слуга народа" заявили об отказе от государственного финансирования на 2020 год, и попросили направить средства для врачей, которые противостоят коронавирусу

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба партии, передает RegioNews.

"Мы просим перенаправить всю сумму бюджетного финансирования деятельности партии в Стабилизационный фонд, создаваемый Кабинетом министров, и направить эти деньги на нужды украинских медиков, которые борются сегодня с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении.

В партии также призвали другие парламентские фракции отказаться от средств.

Отмечается, что на деятельность партий по закону направляется 212,6 млн грн.

В сообщении прессслужбы также призвали не бояться рисков потери партиями независимости от крупного капитала вследствие такого решения.

"Любая партия, попавшая в парламент, по закону получила возмещение расходов на прошлогоднюю парламентскую кампанию. Также партии уже получили финансирование за первый квартал этого года", - говорится в обращении.

По мнению "Слуги народа", этих средств должно хватить для того, чтобы финансировать партийную деятельность текущего года.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)

Напомним, Кабинет министров Украины продлил карантин в Украине и ввел по всей территории нашего государства чрезвычайную ситуацию.

Также сообщалось, что эксперты проанализировали публичные заявления Владимира Зеленского, озвученные им в марте прошлого года во время избирательной кампании.


Слуга народа Верховная Рада коронавирус
WOG предоставит бесплатный бензин для карет скорой помощи
26 марта 2020, 16:55
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
26 марта 2020, 19:03
Кабмин разрешил работать отдельным магазинам, курьерам и сервисменам
26 марта 2020, 16:20
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
26 марта 2020, 18:57
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
22 марта 2020, 12:00
Последние Популярные
Юрий Бутусов
Алексей Кривошеев
Ульяна Супрун
Все блоги »
За маской коронавируса: выдворит ли Новинский из Херсона Дубинского
26 марта 2020, 16:15
Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
26 марта 2020, 10:00
Все публикации »
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Все видео »
Труш Владимир
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »