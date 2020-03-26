Партия "Слуга народа" отказалась от государственного финансирования

В правящей партии "Слуга народа" заявили об отказе от государственного финансирования на 2020 год, и попросили направить средства для врачей, которые противостоят коронавирусу

Фото: facebook

В правящей партии "Слуга народа" заявили об отказе от государственного финансирования на 2020 год, и попросили направить средства для врачей, которые противостоят коронавирусу

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