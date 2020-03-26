Зеленський не виконав основні обіцянки, - КВУ

Експерти проаналізували публічні заяви Володимира Зеленського, озвучені ним в березні минулого року під час виборчої кампанії

Володимир Зеленський, фото із Facebook

Експерти проаналізували публічні заяви Володимира Зеленського, озвучені ним в березні минулого року під час виборчої кампанії

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Комітету виборців України у Facebook.

Рік потому можна стверджувати, що Зеленський на посаді Президента не виконав основні обіцянки, висловлені під час виборчої кампанії. Виконання обіцянок переважно носило суто формальний характер і не дозволило досягти завдань, озвучених кандидатом в Президенти, вважають в КВУ.

"Основні обіцянки з економічного і соціального блоку не виконані. Натомість реалізовані переважно дрібні непринципові рішення, які мало на що впливають. Як правило, ті рецепти, які пропонував кандидат В. Зеленський, не дали потрібного ефекту і де факто не працюють", - резюмував голова КВУ Олексій Кошель.

1. "Первое - я считаю, что нужен русскоговорящий телеканал, который вещает на территорию Донбасса, который вещает в мир".

Виконано.

1 березня 2020 р. відбувся запуск державного телеканалу "Дом", створеного для потреб тимчасово окупованих територій.

2. "Второе – это поднимать экономику в нашей стране".

Не виконано.

За час роботи команди "Слуги Народу" базові економічні показники не покращилися, а деякі з них погіршилися. За підсумками 2019 р. промислове виробництво скоротилося на 0,5% (у 2018 р. зросло на 3%). Торговельне сальдо залишилося від’ємним (у січні-листопаді 2019 р. – 9,3 млрд. дол., січні-листопаді 2018 р. – 8,8 млрд. дол.). Сільське господарство за рік зросло на 1,1% (у 2018 р. – на 8,1%), будівництво – на 20% (у 2018 р. – зростання на 8,5%). Ціни на споживчому ринку зросли на 7,9% у порівнянні з минулим роком.

3. "Нужно показать реальную борьбу з коррупцией. Мы предлагали закон Линкольна…на самом деле это работает. Ты говоришь, что этот человек коррупционер, у тебя есть какие-то доказательства, ты приводишь эти доказательства прокурору, прокурор должен рассмотреть это дело и взыскать с человека, который коррупционер деньги. В двойном, тройном размере"

У процесі виконання.

17 жовтня Верховна Рада прийняла закон про викривачів корупції. З 1 січня він набув чинності. У разі правдивого повідомлення про корупційні дії, викривачі корупції можуть отримати 10% від суми збитку. Щоправда на практиці цей механізм поки не довів свою ефективність і жодним чином не покращив стан боротьби з корупцією.

4. "Мы предлагаем нулевую декларацию, налоговую амнистию. Нормальные люди, гастарбайтеры, бизнесмены, мелкий, средний (на который давили правоохранительные органы) должны открыться… Мы разговариваем с коллегами, все говорят: "Конечно, мы хотим, дайте нам правила игры". Положи деньги, откройся, заплати 5% государству. Начнем с чистого листа"

Не виконано.

Механізми нульової декларації та податкової амністії на разі не були реалізовані на практиці. При цьому деякі ініціативи "Слуги Народу", навпаки, викликали серйозну критику зі сторони представників малого та середнього бізнесу (зокрема, так званий закон про касові апарати для ФОПів).

5. "Мы брали деньги, мы обязаны их отдавать (для МВФ). Разрывать их мы не имеем права. Это имидж страны"

У процесі виконання.

У лютому 2020 р. Україна виплатила за кредитами МВФ 213,6 млн. дол.

6. "С представителями МВФ я тоже встречался и я хотел понять, вам действительно так важно, чтобы наши люди помирали, чтобы у них не было возможности заплатить эти тарифы? Они сказали нет… Им важно не где вы берете деньги, им важно показать, что у вас есть альтернативные источники. Есть несколько шагов наполнить страну деньгами"

Владі не вдалося досягнути значного прогресу в питанні домовленостей з МВФ в тарифному питанні. На початку жовтня В. Зеленський заявив, що МВФ вимагає від України встановлення ринкових цін на газ, що, за словами Президента, означає збільшення тарифів.

7. "Есть цивилизованный способ убрать Президента – это закон про импичмент"

Виконано.

10 вересня Верховна Рада прийняла закон про імпічмент Президента.

8. "Что такое ДУСя, у которой куча предприятий? Нужно, чтобы такие госпредприятия были выставлены на приватизацию"

У процесі виконання.

У жовтні 2019 р. Указом Президента перші п'ять об'єктів ДУСі були передані на приватизацію (зокрема, готель "Дніпро" в Києві).

9. "Конечно же нужно продолжать Минский процесс. Хотелось бы его расширить. Его можно ретрансформировать. Добавить туда представителей США и Великобритании"

Не виконано.

США і Великобританія не приєдналися до Мінського процесу.

Нагадаємо, прогресу досягли лише за окремими напрямками, - КВУ про уряд Гончарука.

Комітет виборців оцінив виконання публічних обіцянок уже колишнім прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком.