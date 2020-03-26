У Раді готують ще один "карантинний" закон - нардеп

У Верховній Раді доопрацьовують законопроєкт "другої хвилі" щодо карантину, зокрема в частині, пов’язаній з оподаткуванням доходів фізичних осіб в Україні

Фото: BitNovosti.com

У Верховній Раді доопрацьовують законопроєкт "другої хвилі" щодо карантину, зокрема в частині, пов’язаній з оподаткуванням доходів фізичних осіб в Україні

Як передає RegioNews, про це повідомила голова Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, нардеп від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова на своїй сторінці у Facebook.

"Доопрацьовуємо законопроєкт "другої хвилі" щодо карантину. Мої думки – це збереження доходів населення. Вчора відстояла свою норму щодо неоподаткування податком на доходи фізосіб (18%) перших 4 тис. гривень доходу у випадках, якщо місячна зарплата до 7000. Пропонувала межу у 15 000 грн. Почнемо з 7000. Це теж прогрес", - написала вона.

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Нагадаємо, позачергове засідання Верховної Ради, яке планували провести 26 березня, перенесли на суботу, 28 березня. Планувалося, що Рада розгляне "антикоронавірусний" пакет законопроектів для підтримки економіки і соціального захисту населення.

17 березня Рада схвалила закон про протидію коронавірусу.