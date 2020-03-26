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26 марта 2020, 10:49 9

В Раде готовят еще один "карантинный" закон - нардеп

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26 марта 2020, 10:49 9
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В Верховной Раде дорабатывают законопроект "второй волны" относительно карантина, в частности в части, связанной с налогообложением доходов физических лиц в Украине
Фото: BitNovosti.com
В Верховной Раде дорабатывают законопроект "второй волны" относительно карантина, в частности в части, связанной с налогообложением доходов физических лиц в Украине

Как передает RegioNews, об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, нардеп от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова на своей странице в Facebook.

"Дорабатываем законопроект "второй волны" относительно карантина. Мои мысли – это сохранение доходов населения. Вчера отстояла свою норму относительно необложения налогом на доходы физлиц (18%) первых 4 тыс. гривен дохода в случаях, если месячная зарплата до 7000. Предлагала предел в 15 000 грн. Начнем с 7000. Это тоже прогресс", - написала она.

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Напомним, внеочередное заседание Верховной Рады, которое планировалось провести 26 марта, перенесли на субботу, 28 марта. Планировалось, что Рада рассмотрит "антикоронавирусный" пакет законопроектов для поддержки экономики и социальной защиты населения.

17 марта Рада одобрила закон о противодействии коронавирусу.


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