В Раде готовят еще один "карантинный" закон - нардеп
Как передает RegioNews, об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, нардеп от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова на своей странице в Facebook.
"Дорабатываем законопроект "второй волны" относительно карантина. Мои мысли – это сохранение доходов населения. Вчера отстояла свою норму относительно необложения налогом на доходы физлиц (18%) первых 4 тыс. гривен дохода в случаях, если месячная зарплата до 7000. Предлагала предел в 15 000 грн. Начнем с 7000. Это тоже прогресс", - написала она.
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Напомним, внеочередное заседание Верховной Рады, которое планировалось провести 26 марта, перенесли на субботу, 28 марта. Планировалось, что Рада рассмотрит "антикоронавирусный" пакет законопроектов для поддержки экономики и социальной защиты населения.
17 марта Рада одобрила закон о противодействии коронавирусу.
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