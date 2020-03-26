В Раде готовят еще один "карантинный" закон - нардеп

В Верховной Раде дорабатывают законопроект "второй волны" относительно карантина, в частности в части, связанной с налогообложением доходов физических лиц в Украине

Фото: BitNovosti.com

В Верховной Раде дорабатывают законопроект "второй волны" относительно карантина, в частности в части, связанной с налогообложением доходов физических лиц в Украине

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