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25 березня 2020, 12:39 3

Позачергове засідання Ради перенесли на суботу - ЗМІ

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25 березня 2020, 12:39 3
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Позачергове засідання Верховної Ради, яке планували провести 26 березня, перенесли на суботу, 28 березня
Фото: nizhyn.in.ua
Позачергове засідання Верховної Ради, яке планували провести 26 березня, перенесли на суботу, 28 березня

Як передає RegioNews, про це "Радіо Свобода" повідомили три джерела в "Слузі народу".

За їхніми даними, причиною є неготовність законопроектів, які хочуть винести на розгляд Ради.

Як зазначається, загалом у порядку денному має бути низка економічних документів, зокрема, пов’язаних і зі змінами до бюджету.

Також на голосування хочуть винести законопроект, який гарантує неповернення виведених з ринку банків до колишніх власників і описує механізм компенсації для них, якщо рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним за рішенням суду виявилося неправомірним.

Наразі офіційної інформації про проведення позачергового засідання на сайті Верховної Ради немає, однак 22 березня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков попередив про його проведення, не називаючи дати.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що позачергове засідання ВР може відбутись у четвер, 26 березня, хоча остаточного рішення про це ще немає. Планувалося, що Рада розгляне "антикоронавірусний" пакет законопроектів для підтримки економіки і соціального захисту населення


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