14:46  25 березня
Кожару затримали за підозрою у вбивстві
11:30  25 березня
На Волині коронавірус зафіксовано у семирічної дівчинки
11:44  25 березня
Через коронавірус у Запоріжжі вводять надзвичайну ситуацію
UA | RU
UA | RU
25 березня 2020, 21:01 6

Шмигаль: режим надзвичайної ситуації не порушує права людей

Читайте также
на русском языке
25 березня 2020, 21:01 6
Читайте также на русском языке
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що режим надзвичайної ситуації, який буде діяти до 24 квітня, не порушує права людей і не руйнує економіку
Фото: Facebook
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що режим надзвичайної ситуації, який буде діяти до 24 квітня, не порушує права людей і не руйнує економіку

Своє відеозвернення він опублікував у Facebook, передає RegioNews.

"Надзвичайна ситуація - це не надзвичайний стан, вона не порушує конституційні права і не ставить хрест на економіці. Перш за все - це про збільшення наших з вами спільних обов'язків для подолання епідемії", - розповів Шмигаль.

Прем'єр-міністр також додав, що єдина державна система цивільного захисту переведена в режим готовності, що прискорює обмін інформацією між регіонами, лікарнями і людьми, залученими в боротьбу з коронавирусом.

"Ми зможемо діяти швидше, бюрократичні питання не стануть перешкодою для забезпечення здоров'я українців", - сказав Шмигаль.

Він також додав, що режим надзвичайної ситуації може бути припинений достроково.

"Я впевнений, ми пройдемо цей виклик, і якщо це станеться раніше, ніж 24 квітня, ми скасуємо карантинні заходи і надзвичайну ситуацію достроково", - повідомив прем'єр.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, 25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію.

Також Кабмін затвердив законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення.


коронавірус карантин Деніс Шмигаль
В Україні розробили тест-системи для виявлення коронавірусу
25 березня 2020, 20:50
У Чернівецькій області кількість хворих коронавірусом зросла до 42
25 березня 2020, 20:05
Зеленський закликав не зупиняти на час карантину будівництво доріг
25 березня 2020, 19:40
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
25 березня 2020, 15:38
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Олексій Кривошеєв
Уляна Супрун
Всі блоги »
Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
25 березня 2020, 14:00
Монополія на владу чи бізнес. Хто у Полтаві прагне мерського крісла
24 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Всі відео »
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »