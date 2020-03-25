Шмигаль: режим надзвичайної ситуації не порушує права людей

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що режим надзвичайної ситуації, який буде діяти до 24 квітня, не порушує права людей і не руйнує економіку

Фото: Facebook

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що режим надзвичайної ситуації, який буде діяти до 24 квітня, не порушує права людей і не руйнує економіку

Своє відеозвернення він опублікував у Facebook, передає RegioNews. "Надзвичайна ситуація - це не надзвичайний стан, вона не порушує конституційні права і не ставить хрест на економіці. Перш за все - це про збільшення наших з вами спільних обов'язків для подолання епідемії", - розповів Шмигаль. Прем'єр-міністр також додав, що єдина державна система цивільного захисту переведена в режим готовності, що прискорює обмін інформацією між регіонами, лікарнями і людьми, залученими в боротьбу з коронавирусом. "Ми зможемо діяти швидше, бюрократичні питання не стануть перешкодою для забезпечення здоров'я українців", - сказав Шмигаль. Він також додав, що режим надзвичайної ситуації може бути припинений достроково. "Я впевнений, ми пройдемо цей виклик, і якщо це станеться раніше, ніж 24 квітня, ми скасуємо карантинні заходи і надзвичайну ситуацію достроково", - повідомив прем'єр. Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється) Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється) Нагадаємо, 25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію. Також Кабмін затвердив законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення.

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