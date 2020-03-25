Шмигаль: режим надзвичайної ситуації не порушує права людей
Своє відеозвернення він опублікував у Facebook, передає RegioNews.
"Надзвичайна ситуація - це не надзвичайний стан, вона не порушує конституційні права і не ставить хрест на економіці. Перш за все - це про збільшення наших з вами спільних обов'язків для подолання епідемії", - розповів Шмигаль.
Прем'єр-міністр також додав, що єдина державна система цивільного захисту переведена в режим готовності, що прискорює обмін інформацією між регіонами, лікарнями і людьми, залученими в боротьбу з коронавирусом.
"Ми зможемо діяти швидше, бюрократичні питання не стануть перешкодою для забезпечення здоров'я українців", - сказав Шмигаль.
Він також додав, що режим надзвичайної ситуації може бути припинений достроково.
"Я впевнений, ми пройдемо цей виклик, і якщо це станеться раніше, ніж 24 квітня, ми скасуємо карантинні заходи і надзвичайну ситуацію достроково", - повідомив прем'єр.
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Нагадаємо, 25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію.
Також Кабмін затвердив законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення.
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