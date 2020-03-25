Шмыгаль: режим чрезвычайной ситуации не нарушает права людей

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать до 24 апреля, не нарушает права людей и не разрушает экономику

Фото: Facebook

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать до 24 апреля, не нарушает права людей и не разрушает экономику

Свое видеообращение он опубликовал в Facebook, передает RegioNews. "Чрезвычайная ситуация - это не чрезвычайное положение, она не нарушает конституционные права и не ставит крест на экономике. Прежде всего - это об увеличении наших с вами совместных обязанностей для преодоления эпидемии", - рассказал Шмыгаль. Премьер-министр также добавил, что единая государственная система гражданской защиты переведена в режим готовности, ускоряет обмен информацией между регионами, больницами и людьми, вовлеченными в борьбу с коронавирусом. "Мы сможем действовать быстрее, бюрократические вопросы не станут препятствием для обеспечения здоровья украинцев", - сказал Шмыгаль. Он также добавил, что режим чрезвычайной ситуации может быть прекращен досрочно. "Я уверен, мы пройдем этот вызов, и если это произойдет раньше, чем 24 апреля, мы отменим карантинные мероприятия и чрезвычайную ситуации досрочно", - сообщил премьер. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется) Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется) Напомним, 25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию. Также Кабмин утвердил законопроект об уголовной ответственности за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения.

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