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25 марта 2020, 21:01 3

Шмыгаль: режим чрезвычайной ситуации не нарушает права людей

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25 марта 2020, 21:01 3
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать до 24 апреля, не нарушает права людей и не разрушает экономику
Фото: Facebook
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать до 24 апреля, не нарушает права людей и не разрушает экономику

Свое видеообращение он опубликовал в Facebook, передает RegioNews.

"Чрезвычайная ситуация - это не чрезвычайное положение, она не нарушает конституционные права и не ставит крест на экономике. Прежде всего - это об увеличении наших с вами совместных обязанностей для преодоления эпидемии", - рассказал Шмыгаль.

Премьер-министр также добавил, что единая государственная система гражданской защиты переведена в режим готовности, ускоряет обмен информацией между регионами, больницами и людьми, вовлеченными в борьбу с коронавирусом.

"Мы сможем действовать быстрее, бюрократические вопросы не станут препятствием для обеспечения здоровья украинцев", - сказал Шмыгаль.

Он также добавил, что режим чрезвычайной ситуации может быть прекращен досрочно.

"Я уверен, мы пройдем этот вызов, и если это произойдет раньше, чем 24 апреля, мы отменим карантинные мероприятия и чрезвычайную ситуации досрочно", - сообщил премьер.

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Напомним, 25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию.

Также Кабмин утвердил законопроект об уголовной ответственности за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения.


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