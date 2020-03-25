Шмыгаль: режим чрезвычайной ситуации не нарушает права людей
Свое видеообращение он опубликовал в Facebook, передает RegioNews.
"Чрезвычайная ситуация - это не чрезвычайное положение, она не нарушает конституционные права и не ставит крест на экономике. Прежде всего - это об увеличении наших с вами совместных обязанностей для преодоления эпидемии", - рассказал Шмыгаль.
Премьер-министр также добавил, что единая государственная система гражданской защиты переведена в режим готовности, ускоряет обмен информацией между регионами, больницами и людьми, вовлеченными в борьбу с коронавирусом.
"Мы сможем действовать быстрее, бюрократические вопросы не станут препятствием для обеспечения здоровья украинцев", - сказал Шмыгаль.
Он также добавил, что режим чрезвычайной ситуации может быть прекращен досрочно.
"Я уверен, мы пройдем этот вызов, и если это произойдет раньше, чем 24 апреля, мы отменим карантинные мероприятия и чрезвычайную ситуации досрочно", - сообщил премьер.
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Напомним, 25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию.
Также Кабмин утвердил законопроект об уголовной ответственности за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения.
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