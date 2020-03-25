Зеленський вимагає припинити роботу продовольчих ринків
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.
"Більшість питань – до Міністерства охорони здоров’я. Найскладніші проблеми у найпростішому – достатній кількості засобів індивідуального захисту, дезінфекторів, апаратів штучної вентиляції легень", – сказав Зеленський.
Також під час наради обговорили питання продовольчих ринків.
За словами Володимира Зеленського, лише на місцях можна визначити, наскільки небезпечні й потрібні водночас ці ринки в населеному пункті.
Він наголосив, що під час епідемії вони становлять небезпеку, особливо для людей старшого віку.
"Великі ринки треба закривати одразу. Але раптом у маленьких містечках немає магазинів, і ці базарчики є основним джерелом харчових продуктів, треба думати, як вийти з такої ситуації", - сказав Президент.
За його словами, біля ринків можуть бути патрулі, які, наприклад, обмежуватимуть кількість людей.
Окремо обговорювались соціальна підтримку медичних працівників та соціально незахищених верств населення, постачання ліків.
Нагадаємо, 25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію.
Також Кабмін затвердив законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення.
Станом на ранок 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання коронавірусом у 13 областях і Києві. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.
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