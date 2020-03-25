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25 марта 2020, 19:27 13

Украинцы смогут вернуться домой даже после закрытия границы

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25 марта 2020, 19:27 13
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Украинцы смогут вернуться домой и после 27 марта, несмотря на закрытие границ из-за распространения коронавируса COVID-19
Фото: Facebook
Украинцы смогут вернуться домой и после 27 марта, несмотря на закрытие границ из-за распространения коронавируса COVID-19

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, передает RegioNews.

По мнению Премьер-министра, Правительство должно соблюдать Конституцию Украины, чтобы не допустить нарушения прав граждан.

"Каждый украинец имеет право вернуться домой. Правительство всячески способствует нашим гражданам, которые выразили такое желание", - отметил он.

В ходе заседания Правительства Денис Шмыгаль распорядился разработать план ограничения пассажирских перевозок через государственную границу.

"Чтобы ускорить преодоление коронавирусной инфекции, нужно просчитывать все возможные варианты действий. Это необходимо для того, чтобы контролировать состояние здоровья украинцев, которых мы возвращаем из-за границы, особенно из стран, где бушует эпидемия коронавирусной инфекции", - сказал он.

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Напомним, 25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию.

Также Кабмин утвердил законопроект об уголовной ответственности за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения.


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