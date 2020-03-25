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25 березня 2020, 18:38 2

На Рівненщині поліція перевіряє дотримання правил самоізоляції

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25 березня 2020, 18:38 2
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На Рівненщині у місті Дубні та Дубенському районі почали проводити рейди щодо дотримання правил самоізоляції мешканцями, котрі прибули з неблагополучних щодо коронавірусної інфекції країн
На Рівненщині у місті Дубні та Дубенському районі почали проводити рейди щодо дотримання правил самоізоляції мешканцями, котрі прибули з неблагополучних щодо коронавірусної інфекції країн

Про це повідомили у Дубенській міській раді, пише RegioNews.

Перевіряли самоізоляцію людей працівники Рівненського обласного лабораторного центру разом з поліцейськими.

Під час рейду фахівці навідались до мешканців міста та району, які приїхали з-за кордону і перебували на самоізоляції. Жодних порушників наразі не виявили. Такі рейди влада обіцяє проводити постійно.

У районі на обліку перебуває більше 200 осіб, що повернулися додому з-за кордону, з числа мешканців міста Дубно та Дубенського району.

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