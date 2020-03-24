19:43  24 березня
Правоохоронці відкрили справу проти клініки, яка приховала випадок коронавірусу
13:20  24 березня
Кличко допустив посилення карантину у Києві
18:19  24 березня
У Миколаєві п’яні поліцейські влаштували стрілянину
UA | RU
UA | RU
24 березня 2020, 18:56 4

Ексочільниця харківської ОДА стала депутаткою Верховної Ради

Читайте также
на русском языке
24 березня 2020, 18:56 4
Читайте также на русском языке
Центральна виборча комісія офіційно визнала перемогу колишньої очільниці Харківської ОДА Юлії Світличної на 179 окрузі
Фото: wikipedia
Центральна виборча комісія офіційно визнала перемогу колишньої очільниці Харківської ОДА Юлії Світличної на 179 окрузі

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

Відповідне рішення комісія ухвалила під час засідання 24 березня.

"Народним депутатом України обрано Світличну Юлію Олександрівну, 1984 року народження, освіта вища, виконавчий директор, громадська організація "Єдність та розвиток”, проживає в місті Харкові, безпартійнa, самовисування", - йдеться в повідомленні ЦВК.

В ЦВК уточнили, що за Світличну проголосували 30 194 виборці, що становить майже 77,55 % від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.

Вона увійде до парламенту замість Олексія Кучера, якого призначили головою Харківської ОДА.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія опрацювала 96,29% протоколів з дільничних комісій – переможні позиції тримає колишня очільниця Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична.

Під час голосування до поліції надійшло 12 повідомлень про можливі порушення виборчого процесу.

За даними опитувань на виході з виборчих дільниць на 179 окрузі перемагає самовисуванка та колишня очільниця Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична.


вибори Харків ЦВК
На Харківщині запровадили режим надзвичайної ситуації
21 березня 2020, 17:57
Вже пройшли 90-ті: губернатор Харківщини у відповідь розкритикував Кернеса
20 березня 2020, 17:07
Вибори на Харківщині: явка склала трохи більше 27%
16 березня 2020, 10:57
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
24 березня 2020, 12:19
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Останні Популярні
Олексій Кривошеєв
Уляна Супрун
Андрій Смолій
Всі блоги »
Монополія на владу чи бізнес. Хто у Полтаві прагне мерського крісла
24 березня 2020, 12:00
"Зручна" епідемія: як проводять держзакупівлі в Житомирі
23 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Всі відео »
Грищенко Роман
Голова Сумської обласної державної адміністрації
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Всі досьє »