Ексочільниця харківської ОДА стала депутаткою Верховної Ради

Центральна виборча комісія офіційно визнала перемогу колишньої очільниці Харківської ОДА Юлії Світличної на 179 окрузі

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Центральна виборча комісія офіційно визнала перемогу колишньої очільниці Харківської ОДА Юлії Світличної на 179 окрузі

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

Відповідне рішення комісія ухвалила під час засідання 24 березня.

"Народним депутатом України обрано Світличну Юлію Олександрівну, 1984 року народження, освіта вища, виконавчий директор, громадська організація "Єдність та розвиток”, проживає в місті Харкові, безпартійнa, самовисування", - йдеться в повідомленні ЦВК.

В ЦВК уточнили, що за Світличну проголосували 30 194 виборці, що становить майже 77,55 % від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.

Вона увійде до парламенту замість Олексія Кучера, якого призначили головою Харківської ОДА.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія опрацювала 96,29% протоколів з дільничних комісій – переможні позиції тримає колишня очільниця Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична.

Під час голосування до поліції надійшло 12 повідомлень про можливі порушення виборчого процесу.

За даними опитувань на виході з виборчих дільниць на 179 окрузі перемагає самовисуванка та колишня очільниця Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична.