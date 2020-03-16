На виборах в Харківській області зафіксували 12 порушень

Протягом дня, 15 березня, під час голосування до поліції надійшло 12 повідомлень про можливі порушення виборчого процесу

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Протягом дня, 15 березня, під час голосування до поліції надійшло 12 повідомлень про можливі порушення виборчого процесу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу поліції.

Всі 189 виборчих дільниць на Харківщині закрились вчасно. Протягом дня до поліції надійшло 12 повідомлень про можливі порушення виборчого процесу. 11 звернень стосувались виявлення агітаційних листівок на території Лозівського, Красноградського та Кегичівського районів.

Також до поліції зателефонувала жінка і висловила незадоволення тим, що виборчі дільниці працюють під час карантину.

Всі повідомлення належним чином зареєстровані в Журналах єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних підрозділів поліції.

Нагадаэмо, що 15 березня, в одномандатному виборчому окрузі № 179 Харківської області відбулися проміжні вибори народного депутата України.

За даними опитувань на виході з виборчих дільниць на 179 окрузі, що на Харківщині, перемагає самовисуванка та колишня очільниця Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична