Екзитполи назвали переможницю на довиборах на Харківщині
Голосування розпочалося в неділю, 15 березня о 8:00 і тривало до 20:00. За мандат на окрузі змагалось 40 кандидатів, пише RegioNews.
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За даними екзит-полу, проведеного громадською організацією "Центр громадських опитувань", з величезним відривом також перемагає ексочільниця Харківської ОДА:
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за Юлію Світличну проголосували 74,7%;
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за Вікторію Пташник від "Європейської солідарності" – 7,5%;
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за Валентина Захарова ("Блок опозиційних сил") – 4,2%;
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за Тетяну Єгорову-Луценко (самовисування) – 3,9%;
За даними екзит-полу ВГО "Передові правові ініціативи" (опитано 4 763 виборців на виході із 57 виборчих дільниць), перша трійка виглядає наступним чином:
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Світлична Юлія (самовисування) – 71,28%
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Пташник Вікторія ("Європейська Солідарність") – 10,98%
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Єгорова-Луценко Тетяна (самовисування) – 7,41%.
Про порушення на виборах
На деяких дільницях 179 округу на Харківщині спостерігачі від громадських організацій зафіксували низку порушень. На окремих дільницях діяли провокатори, сіяли паніку щодо коронавірусу. Зокрема, на дільницю № 631020 прийшли люди, які не представились, але робили зауваження членам виборчих комісій про нібито відсутність на них медичних масок.
На території ринку у Краснограді невідомі розповідали виборцям, що в Україні карантин, а вибори на окрузі скасовано.
Також КВУ фіксувала незначні організаційні проблеми в окрузі: зокрема, неналежну організацію документообігу між ОВК та ДВК (дільниці № 631042 і № 631000) та недостатню кількість скриньок.
Спостерігачі помітили випадки видачі бюлетенів одним членом комісії, спроби заздалегідь заповнити виборчу документацію, а також наявність агітаційних матеріалів у невідведених для агітації місцях у день голосування.
На виборах вжили заходи на фоні карантину через коронавірус
Дільниці продезінфікували, а члени виборчих комісій працювали у масках. Їх також просили систематично провітрювати приміщення дільниці, а у разі скупчення людей – рекомендувати виборцям чекати своєї черги на вулиці. ЦВК вимагала від Харківської ОДА розмістити у кабінках для голосування антисептики та маски для виборців.
Довідка. 13 грудня ЦВК призначила на 15 березня 2020 року проміжні вибори народного депутата України в ОВО № 179 Харківської області. Таке рішення ухвалено через дострокове припинення повноважень нардепа від "Слуги народу" Олексія Кучера, якого обрали по виборчому округу № 179 у Харківській області. Пізніше він очолив Харківську область.
До меж цього округу входять: місто Лозова, Зачепилівський, Кегичівський, Красноградський, Лозівський та Сахновщинський райони. Загалом, за попередніми підрахунками, у вказаних виборах мали взяти участь майже 147 тисяч виборців.
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