На Харківщині запровадили режим надзвичайної ситуації
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Харківську ОДА.
Про запровадження надзвичайної ситуації у місті повідомив голова ОДА Олексій Кучер за підсумками засідання обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки.
"У зв’язку з тим, що у мешканки Харкова, яка наразі перебуває в Києві, було підтверджено коронавірус, пропонується ввести сьогодні режим надзвичайної ситуації в регіоні", — сказав Кучер під час засідання.
Управляння розвитку транспортної інфраструктури ХОДА отримало доручення проаналізувати питання щодо можливості повного зупинення громадських перевезень в області та розробити порядок дій у такому разі.
Водночас голова ХОДА запевнив, що об’єкти критичної інфраструктури працюватимуть у звичному режимі, питання підвезення працівників цих підприємств буде вирішене.
Керівники районів, які межують з Луганською та Донецькою областями мають підготувати план дій у разі заборони перетину кордону.
20 березня стало відомо, що коронавірусом захворіла дружина заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача, яка нещодавно повернулася з-за кордону.
Нагадаємо, що перші випадки коронавіруса зафіксували у Луцьку, в місті Залещики Тернопільської області і Львові.
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