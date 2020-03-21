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21 березня 2020, 17:57 57

На Харківщині запровадили режим надзвичайної ситуації

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21 березня 2020, 17:57 57
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У Харківській області через загрозу поширення коронавірусу запроваджено режим надзвичайної ситуації
Фото: Харківська ОДА
У Харківській області через загрозу поширення коронавірусу запроваджено режим надзвичайної ситуації

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Харківську ОДА.

Про запровадження надзвичайної ситуації у місті повідомив голова ОДА Олексій Кучер за підсумками засідання обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки.

"У зв’язку з тим, що у мешканки Харкова, яка наразі перебуває в Києві, було підтверджено коронавірус, пропонується ввести сьогодні режим надзвичайної ситуації в регіоні", — сказав Кучер під час засідання.

Управляння розвитку транспортної інфраструктури ХОДА отримало доручення проаналізувати питання щодо можливості повного зупинення громадських перевезень в області та розробити порядок дій у такому разі.

Водночас голова ХОДА запевнив, що об’єкти критичної інфраструктури працюватимуть у звичному режимі, питання підвезення працівників цих підприємств буде вирішене.

Керівники районів, які межують з Луганською та Донецькою областями мають підготувати план дій у разі заборони перетину кордону.

20 березня стало відомо, що коронавірусом захворіла дружина заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача, яка нещодавно повернулася з-за кордону.

Нагадаємо, що перші випадки коронавіруса зафіксували у Луцьку, в місті Залещики Тернопільської області і Львові.

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