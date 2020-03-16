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16 березня 2020, 17:12 11

Опрацьовано 96% протоколів: екс-губернатор Харківщини Світлична перемагає на довиборах в Раду

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16 березня 2020, 17:12 11
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Центральна виборча комісія опрацювала 96,29% протоколів з дільничних комісій – переможні позиції тримає колишня очільниця Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична
Фото: ЦВК
Центральна виборча комісія опрацювала 96,29% протоколів з дільничних комісій – переможні позиції тримає колишня очільниця Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт ЦВК.

Зокрема, як інформує сайт ЦВК, за результатами вчорашнього голосування на виборчих дільницях за Світличну віддали свої голоси 28 542 громадян ( 77,36%).

На другому місці – екс-нардеп Вікторія Пташник (партія "Європейська солідарність"). Вона набрала 8,06% голосів виборців (2 977 бюлетенів на її підтримку).

Далі по списку йде Тетяна Єгорова-Луценко (самовисування, 3,00% або 1 110 голосів)

4 місце – Яна Світлична (самовисування, 2,42% або 895 голосів);

5 місце – Ігор Швайка ("Свобода", 2,24% або 830 голосів "за");

6 місце – Тетяна Лазуренко (самовисування, 1,91% або 705 голоси);

7 місце – Валентин Захаров ("Блок опозиційних сил", 1,07% або 398 голоси).

8 місце – Дмитро Огурцов (політична партія "Життя", 0,57% або 211 голоси).

Зазначимо, інші претенденти на депутатський мандат набрали за результатами волевиявлення менше 1%.

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Під час голосування до поліції надійшло 12 повідомлень про можливі порушення виборчого процесу.

За даними опитувань на виході з виборчих дільниць на 179 окрузі перемагає самовисуванка та колишня очільниця Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична


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