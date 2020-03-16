Вибори на Харківщині: явка склала трохи більше 27%
Про це повідомляється на сайті ЦВК, передає Regionews.
О 20:00 годині на Харківщині завершилося голосування на проміжних виборах народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179.
За інформацією, яка надійшла до Центральної виборчої комісії від ОВК цього округу, явка виборців на момент закриття виборчих дільниць склала 27,47%.
Нагадаємо, що о 12:00 годині активність виборців була зафіксована на позначці 12,94 %, о 16:00 годині – 22,18 %.
Слід також зазначити для порівняння, що під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року явка виборців в ОВО № 179 становила 51,01 %, а загалом по Україні – 49,2 %.
Результати проміжних виборів народного депутата України в ОВО № 179 мають бути встановлені не пізніш як на пʼятнадцятий день з дня голосування, тобто до 30 березня 2020 року включно.
Нагадаэмо, що 15 березня, в одномандатному виборчому окрузі № 179 Харківської області відбулися проміжні вибори народного депутата України.
Під час голосування до поліції надійшло 12 повідомлень про можливі порушення виборчого процесу.
За даними опитувань на виході з виборчих дільниць на 179 окрузі перемагає самовисуванка та колишня очільниця Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична
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