Вибори на Харківщині: явка склала трохи більше 27%

На момент закриття виборчих дільниць активність виборців склала 27,47 %.

Фото: ЦВК

На момент закриття виборчих дільниць активність виборців склала 27,47 %.

Про це повідомляється на сайті ЦВК, передає Regionews.

О 20:00 годині на Харківщині завершилося голосування на проміжних виборах народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179.

За інформацією, яка надійшла до Центральної виборчої комісії від ОВК цього округу, явка виборців на момент закриття виборчих дільниць склала 27,47%.

Нагадаємо, що о 12:00 годині активність виборців була зафіксована на позначці 12,94 %, о 16:00 годині – 22,18 %.

Слід також зазначити для порівняння, що під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року явка виборців в ОВО № 179 становила 51,01 %, а загалом по Україні – 49,2 %.

Результати проміжних виборів народного депутата України в ОВО № 179 мають бути встановлені не пізніш як на пʼятнадцятий день з дня голосування, тобто до 30 березня 2020 року включно.

Нагадаэмо, що 15 березня, в одномандатному виборчому окрузі № 179 Харківської області відбулися проміжні вибори народного депутата України.

Під час голосування до поліції надійшло 12 повідомлень про можливі порушення виборчого процесу.

За даними опитувань на виході з виборчих дільниць на 179 окрузі перемагає самовисуванка та колишня очільниця Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична