Экс-руководительница харьковской ОГА стала депутатом Верховной Рады
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.
Соответствующее решение комиссия приняла на заседании 24 марта.
"Народным депутатом Украины избрана Светличная Юлия Александровна, 1984 года рождения, образование высшее, исполнительный директор, общественная организация "Единство и развитие", проживает в Харькове, безпартийнa, самовыдвижение", - говорится в сообщении ЦИК.
В ЦИК уточнили, что за Светличную проголосовали 30 194 избирателя, что составляет почти 77,55% от числа избирателей, принявших участие в голосовании.
Она войдет в парламент вместо Алексея Кучера, которого назначили председателем Харьковской ОГА.
Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала 96,29% протоколов с участковых комиссий – победные позиции держит бывшая глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.
Во время голосования в полицию поступило 12 сообщений о возможных нарушениях избирательного процесса.
По данным опросов на выходе с избирательных участков на 179 округе побеждает самовыдвиженка и бывшая руководительница Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.
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