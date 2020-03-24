19:43  24 марта
Правоохранители открыли дело против клиники, которая скрыла случай коронавируса
13:20  24 марта
Кличко допустил усиление карантина в Киеве
18:19  24 марта
В Николаеве пьяные полицейские устроили стрельбу
UA | RU
UA | RU
24 марта 2020, 18:56 2

Экс-руководительница харьковской ОГА стала депутатом Верховной Рады

Читайте також
українською мовою
24 марта 2020, 18:56 2
Читайте також українською мовою
Центральная избирательная комиссия официально признала победу бывшей главы Харьковской ОГА Юлии Светличной на 179 округе
Фото: wikipedia
Центральная избирательная комиссия официально признала победу бывшей главы Харьковской ОГА Юлии Светличной на 179 округе

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании 24 марта.

"Народным депутатом Украины избрана Светличная Юлия Александровна, 1984 года рождения, образование высшее, исполнительный директор, общественная организация "Единство и развитие", проживает в Харькове, безпартийнa, самовыдвижение", - говорится в сообщении ЦИК.

В ЦИК уточнили, что за Светличную проголосовали 30 194 избирателя, что составляет почти 77,55% от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

Она войдет в парламент вместо Алексея Кучера, которого назначили председателем Харьковской ОГА.

Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала 96,29% протоколов с участковых комиссий – победные позиции держит бывшая глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.

Во время голосования в полицию поступило 12 сообщений о возможных нарушениях избирательного процесса.

По данным опросов на выходе с избирательных участков на 179 округе побеждает самовыдвиженка и бывшая руководительница Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.


выборы Харків ЦИК
На Харьковщине ввели режим чрезвычайной ситуации
21 марта 2020, 17:57
Уже прошли 90-е: губернатор Харьковщины в ответ раскритиковал Кернеса
20 марта 2020, 17:07
Выборы на Харьковщине: явка составила чуть больше 27%
16 марта 2020, 10:57
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
24 марта 2020, 12:19
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Последние Популярные
Алексей Кривошеев
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Все блоги »
Монополия на власть или бизнес. Кто в Полтаве стремится занять мэрское кресло
24 марта 2020, 12:00
"Удобная" эпидемия: как проводят госзакупки в Житомире
23 марта 2020, 12:00
Все публикации »
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Все видео »
Грищенко Роман
Глава Сумской областной государственной администрации
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Все досье »