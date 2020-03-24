Экс-руководительница харьковской ОГА стала депутатом Верховной Рады

Центральная избирательная комиссия официально признала победу бывшей главы Харьковской ОГА Юлии Светличной на 179 округе

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Центральная избирательная комиссия официально признала победу бывшей главы Харьковской ОГА Юлии Светличной на 179 округе

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании 24 марта.

"Народным депутатом Украины избрана Светличная Юлия Александровна, 1984 года рождения, образование высшее, исполнительный директор, общественная организация "Единство и развитие", проживает в Харькове, безпартийнa, самовыдвижение", - говорится в сообщении ЦИК.

В ЦИК уточнили, что за Светличную проголосовали 30 194 избирателя, что составляет почти 77,55% от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

Она войдет в парламент вместо Алексея Кучера, которого назначили председателем Харьковской ОГА.

Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала 96,29% протоколов с участковых комиссий – победные позиции держит бывшая глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.

Во время голосования в полицию поступило 12 сообщений о возможных нарушениях избирательного процесса.

По данным опросов на выходе с избирательных участков на 179 округе побеждает самовыдвиженка и бывшая руководительница Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.