Кабмін планує спростити отримання пенсій під час карантину
Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.
"Поширення коронавірусу відбилося на нашому повсякденному житті. Ми працюємо над тим, щоби злагодити ці незручності. Роздав сьогодні на позачерговому засіданні низку доручень", - повідомив Шмигаль.
Прем'єр-міністр доручив розробити механізм для приватних споживачів щодо заборони відключення електроенергії та нарахування пені через заборгованість.
Також Шмигаль розповів про доручення запровадити обмеження перебування не більше 2-х осіб у кімнатах готелів та хостелів на час карантину, а Міністерству охорони здоров’я – створити реєстр студентів–медиків та медиків-резервістів, які перебувають у відставці.
"Маємо розуміти можливості нашої медичної системи для того, щоб оперативно реагувати та прогнозувати наявні ресурси для боротьби з поширенням хвороби", - додав він.
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Нагадаємо, в понеділок, 23 березня в ході позачергового засідання Кабінету міністрів було прийняте рішення про запровадження надзвичайної ситуації в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.
Згідно рішення Кабінету міністрів, з 24 березня в Україні всі аеропорти припиняють роботу, евакуаційні чартерні рейси з інших країн буде приймати лише аеропорт "Бориспіль".
ДП "Укрспирт" тимчасово призупинило відвантаження спирту на експорт через підвищений попит на медичний спирт в Україні через поширення вірусу COVID-19.
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