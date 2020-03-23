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23 березня 2020, 19:56 41

Кабмін планує спростити отримання пенсій під час карантину

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23 березня 2020, 19:56 41
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В ході позачергового засідання Уряду Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив підготувати проєкти рішень для спрощення доступу до отримання пенсій
Фото: Telegram
В ході позачергового засідання Уряду Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив підготувати проєкти рішень для спрощення доступу до отримання пенсій

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

"Поширення коронавірусу відбилося на нашому повсякденному житті. Ми працюємо над тим, щоби злагодити ці незручності. Роздав сьогодні на позачерговому засіданні низку доручень", - повідомив Шмигаль.

Прем'єр-міністр доручив розробити механізм для приватних споживачів щодо заборони відключення електроенергії та нарахування пені через заборгованість.

Також Шмигаль розповів про доручення запровадити обмеження перебування не більше 2-х осіб у кімнатах готелів та хостелів на час карантину, а Міністерству охорони здоров’я – створити реєстр студентів–медиків та медиків-резервістів, які перебувають у відставці.

"Маємо розуміти можливості нашої медичної системи для того, щоб оперативно реагувати та прогнозувати наявні ресурси для боротьби з поширенням хвороби", - додав він.

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Нагадаємо, в понеділок, 23 березня в ході позачергового засідання Кабінету міністрів було прийняте рішення про запровадження надзвичайної ситуації в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.

Згідно рішення Кабінету міністрів, з 24 березня в Україні всі аеропорти припиняють роботу, евакуаційні чартерні рейси з інших країн буде приймати лише аеропорт "Бориспіль".

ДП "Укрспирт" тимчасово призупинило відвантаження спирту на експорт через підвищений попит на медичний спирт в Україні через поширення вірусу COVID-19.


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