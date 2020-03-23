Коронавірус: влада очікує на падіння ВВП

В 2020 році за оптимістичною оцінкою Офісу президента ВВП України може зменшитись на 5%

Фото: flickr

В 2020 році за оптимістичною оцінкою Офісу президента ВВП України може зменшитись на 5%

.