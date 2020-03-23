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23 березня 2020, 19:39 10

Коронавірус: влада очікує на падіння ВВП

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23 березня 2020, 19:39 10
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В 2020 році за оптимістичною оцінкою Офісу президента ВВП України може зменшитись на 5% 
Фото: flickr
В 2020 році за оптимістичною оцінкою Офісу президента ВВП України може зменшитись на 5% 

Про це 23 березня повідомила заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів, передає RegioNews.

"При оптимістичному сценарії боротьби з коронавірусом ми бачимо падіння 5% ВВП в цьому році", - повідомила вона.

Ковалів зазначила, що через нестабільну ситуації складно будувати макроекономічні прогнози.

"Ситуація кожен день змінюється", - пояснила заступник голови Офісу президента.

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Напомним, в понедельник, 23 марта в ходе внеочередного заседания Кабинета министров было принято решение о введении чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.

Согласно решению Кабинета министров, с 24 марта в Украине все аэропорты прекращают работу, эвакуационные чартерные рейсы из других стран будет принимать только аэропорт "Борисполь".

ГП "Укрспирт" временно приостановило отгрузку спирта на экспорт из-за повышенного спроса на медицинский спирт в Украине из-за распространения вируса COVID-19.


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