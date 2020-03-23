Коронавірус: влада очікує на падіння ВВП
Про це 23 березня повідомила заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів, передає RegioNews.
"При оптимістичному сценарії боротьби з коронавірусом ми бачимо падіння 5% ВВП в цьому році", - повідомила вона.
Ковалів зазначила, що через нестабільну ситуації складно будувати макроекономічні прогнози.
"Ситуація кожен день змінюється", - пояснила заступник голови Офісу президента.
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Напомним, в понедельник, 23 марта в ходе внеочередного заседания Кабинета министров было принято решение о введении чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.
Согласно решению Кабинета министров, с 24 марта в Украине все аэропорты прекращают работу, эвакуационные чартерные рейсы из других стран будет принимать только аэропорт "Борисполь".
ГП "Укрспирт" временно приостановило отгрузку спирта на экспорт из-за повышенного спроса на медицинский спирт в Украине из-за распространения вируса COVID-19.
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